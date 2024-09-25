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Глава Росмола Гуров: Проведем ряд международных молодежных событий в Татарстане
По итогам визита в Татарстан были достигнуты ряд договоренностей о проведении международных молодежных мероприятий в республике в 2025 году. Об этом «Татар-информу» сообщил новый руководитель федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров.
«В Татарстане работает проектный офис международного молодежного сотрудничества. По линии "Движения первых" и "Росмолодежи" мы договорились, что в следующем году несколько молодежных событий, в том числе международных, проведем в Татарстане», - сообщил собеседник.
Кроме того, будет распространен опыт Татарстана по работе «Движения первых» с дошкольными учреждениями.
Напомним, Григорий Гуров был назначен главой Росмолодежи чуть более недели назад, а «Движением первых» теперь будет руководить Герой России Артур Орлов.
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