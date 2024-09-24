Минниханов встретился с новыми руководителями Росмолодежи и «Движения первых»

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Григорием Гуровым и председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Артуром Орловым.

При встрече Минниханов поздравил Орлова и Гурова с назначением на новые ответственные должности. Он отметил, что сотрудничество Татарстана с Федеральным агентством по делам молодежи и «Движением Первых» дает отличные результаты и выразил надежду на то, что конструктивное взаимодействие продолжится.

Раис Татарстана также кратко рассказал о том, что делают в республике по части молодежной политики. Так, обновляется инфраструктура: вместе со школами ремонтируют и строят подростковые клубы, молодежные центры, оздоровительные лагеря для детей. Помимо этого, Татарстан активно участвует в федеральных конкурсах с участием молодежи.

Минниханов заверил, что Татарстан продолжит активно развивать молодежное направление и оказывать поддержку проектах и инициативам молодежи.

Во встрече также приняли участие руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин и другие.

фото: пресс-служба Раиса РТ