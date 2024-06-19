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Политика 19 июня 2024 16:23

Новый глава Минземимущества РТ Кадыров представлен коллективу министерства

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Новый глава Минземимущества РТ Кадыров представлен коллективу министерства
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин представил коллективу Минземимущества РТ нового руководителя Азата Кадырова. Об этом сообщает пресс-служба Раиса Татарстана.

Напомним, что Кадыров возглавил министерство вместо Фаниля Аглиуллина. Тот, в свою очередь, назначен исполняющим обязанности вице-премьера республики. На новой должности он начнет курировать восстановление подшефных Татарстану городов Лисичанск и Рубежное в ЛНР. Соответствующие указы сегодня подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

#минземимущество рт #азат кадыров
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