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Новый глава Минземимущества РТ Кадыров представлен коллективу министерства
Первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин представил коллективу Минземимущества РТ нового руководителя Азата Кадырова. Об этом сообщает пресс-служба Раиса Татарстана.
Напомним, что Кадыров возглавил министерство вместо Фаниля Аглиуллина. Тот, в свою очередь, назначен исполняющим обязанности вице-премьера республики. На новой должности он начнет курировать восстановление подшефных Татарстану городов Лисичанск и Рубежное в ЛНР. Соответствующие указы сегодня подписал Раис РТ Рустам Минниханов.
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