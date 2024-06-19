Азат Кадыров назначен главой Минземимущества Татарстана

Азат Кадыров в 2019 году

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Министром земельных и имущественных отношений Татарстана вместо Фаниля Аглиуллина назначен Азат Кадыров. Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов, сообщила «Татар-информу» руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.

Возглавлявший ранее Министерство земельных и имущественных отношений республики Фаниль Аглиуллин стал и. о. вице-премьера РТ. На новой должности он будет курировать восстановления подшефных Татарстану городов Лисичанск и Рубежного в Луганской народной республике.

Азат Рифгатович Кадыров родился 29 августа 1973 года Казани. Окончил Казанский государственный технологический университет, а впоследствии — и Государственный университет управления. С 1993 по 1999 год работал на различных казанских предприятиях.

С 1999 по 2001 год — главный специалист отдела социально-экономических проблем Государственного комитета РТ по делам детей и молодежи. С 2001 по 2005 год — главный специалист отдела стратегического развития, бюджетного планирования и контроля Министерства по делам молодежи и спорта РТ.

С 2006 по 2009 год последовательно занимал должности главного специалиста, ведущего советника отдела развития туриндустрии, заместителя начальника отдела развития и рекламации программ Министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ.

С 2009 по 2020 год — заместитель директора, первый заместитель генерального директора, а затем и генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани», которое затем стало АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

С февраля 2020 года Азат Кадыров работал первым заместителем министра спорта Российской Федерации.