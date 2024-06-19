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Азат Кадыров назначен главой Минземимущества Татарстана
Министром земельных и имущественных отношений Татарстана вместо Фаниля Аглиуллина назначен Азат Кадыров. Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов, сообщила «Татар-информу» руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.
Возглавлявший ранее Министерство земельных и имущественных отношений республики Фаниль Аглиуллин стал и. о. вице-премьера РТ. На новой должности он будет курировать восстановления подшефных Татарстану городов Лисичанск и Рубежного в Луганской народной республике.
Азат Рифгатович Кадыров родился 29 августа 1973 года Казани. Окончил Казанский государственный технологический университет, а впоследствии — и Государственный университет управления. С 1993 по 1999 год работал на различных казанских предприятиях.
С 1999 по 2001 год — главный специалист отдела социально-экономических проблем Государственного комитета РТ по делам детей и молодежи. С 2001 по 2005 год — главный специалист отдела стратегического развития, бюджетного планирования и контроля Министерства по делам молодежи и спорта РТ.
С 2006 по 2009 год последовательно занимал должности главного специалиста, ведущего советника отдела развития туриндустрии, заместителя начальника отдела развития и рекламации программ Министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ.
С 2009 по 2020 год — заместитель директора, первый заместитель генерального директора, а затем и генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани», которое затем стало АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».
С февраля 2020 года Азат Кадыров работал первым заместителем министра спорта Российской Федерации.
Родился 29 августа 1973 г. в г. Казани.
Окончил Казанский государственный технологический университет по специальностям «инженер-электрик» (1996 г.), и «государственное и муниципальное управление» (1999 г.) и Государственный университет управления по специальности «менеджмент в игровых видах спорта» (2006 г.).
С 1993 по 1999 гг. работал на предприятиях г. Казани.
С 1999 по 2001 гг. главный специалист отдела социально-экономических проблем Государственного комитета Республики Татарстан по делам детей и молодежи.
С 2001 по 2005 гг. главный специалист отдела стратегического развития, бюджетного планирования и контроля Министерства по делам молодежи и спорта Республики Татарстан.
С 2006 по 2009 гг. главный специалист, ведущий советник отдела развития туриндустрии, заместитель начальника отдела развития и рекламации программ Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан.
С 2009 по 2020 гг. заместитель директора, первый заместитель генерального директора, генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани» (АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»).
С 2020 по 2024 гг. первый заместитель министра спорта Российской Федерации.
С июня 2024 года – министр земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.
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