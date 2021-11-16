Новый генплан Челнов предполагает вынос промзон и расширение города на восток

Публичные слушания по проекту нового генерального плана Набережных Челнов запланированы на конец 2021 года, сообщил ИА «Татар-информ» глава проектной группы, профессор Казанского государственного архитектурно-строительного университета Александр Дембич.

У Набережных Челнов сегодня очень ограниченная территория для жилой застройки, и возможны несколько территорий для развития.

Наиболее простой и очевидный вариант – перенос обанкротившихся предприятий из центра города и застройка освободившихся земель жильем. К примеру, на территории завода «КамгэсЗЯБ» вполне могут появиться жилые дома в 4-9 этажей, социально-культурные объекты, и запланирован бульвар, который дойдет до самого берега Камы. Глобально проблему нехватки территорий под жилую застройку это не решит, но в генплане есть и иные решения, говорит архитектор.

«В городе практически не осталось площадок для жилищного строительства, при этом основные застройщики возводят около 300 тыс. квадратных метров жилья ежегодно, и для них территории для жилищного строительства – это большая проблема. Сейчас в связи с тем, что завод ячеистых бетонов и завод силикатного кирпича вроде бы прекратили свою работу, эти территории, наверное, могут быть застроены. Место хорошее – середина города, однако земли там не так много и надолго ее не хватит. Однозначно мы считаем, что город должен развиваться за счет присоединения части Тукаевского района», – отметил собеседник агентства.

По мнению Дембича, в процессе работы над генпланом неизбежны ситуации, которые потребуют гибких решений. Например, на самых перспективных – восточных территориях Тукаевского района, где можно было бы возвести многоэтажные дома, – уже построено множество коттеджей. Причем процесс застройки проводился хаотично, и сейчас эти территории лишены необходимой социальной инфраструктуры: школ, поликлиник, детсадов, остановок общественного транспорта.

«Есть такое понятие, как внебюджетные доходы, которые формируются продажей земельных участков. Тукаевскому району выгодно продавать востребованные участки рядом с городом, и там очень много чего понастроили – около трех тысяч коттеджей. Но это не значит, что места для многоквартирных домов не осталось. По нашим оценкам, на востоке можно построить еще несколько миллионов квадратных метров жилья. И это приоритетное направление, так как на запад мы двигаться не можем, там аэропорт «Бегишево», взлетная полоса. Вплотную подойти к территории КАМАЗа также не можем, там санитарная зона», – пояснил архитектор.

Есть еще один вариант, который мог бы стать хорошим заделом на будущее, – это возможный перенос после 2030 года производства птицефабрики «Челны-Бройлер» и освоение ее территории под жилое строительство, рассказал Дембич.

«У птицефабрики есть многокилометровая санитарная зона. Если две эти территории мы освоим – земли на востоке и территорию предприятия «Челны-Бройлер», то на ближайшие 15-20 лет нам хватит площадей при существующих темпах жилищного строительства и даже если они несколько возрастут», – отметил он.

По его словам, вопрос с собственником «Челны-Бройлер» еще не обсуждался. Но современные производственные технологии могли бы позволить решить вопрос переноса предприятия.

Подробнее – в материале ИА «Татар-информ» «Зеленое кольцо бульваров и железная дорога: генплан Набережных Челнов готовят к слушаниям».