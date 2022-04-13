Новый генплан Челнов готов на 70%

Новый генеральный план Набережных Челнов готов на 70%, его разработка должна завершиться в декабре текущего года. Об этом на заседании Горсовета Автограда сообщил руководитель исполкома Фарид Салахов.

«Сейчас проводится более углубленная разработка генерального плана. Постоянно встречаемся с разработчиками. В ближайшем будущем запланирована встреча с архитекторами, производственниками — всеми теми, кто владеет этими вопросами», — отметил Фарид Салахов.

По словам спикера, цель — обсудить вопросы генплана со всех сторон. «Чтобы не было похоже на то, что КГАСУ один там разрабатывает документ, а мы потом получим только то, что они решили. Будет общая работа над этим вопросом», — подчеркнул Салахов.

Отвечая на вопрос депутатов об исторической части города, где в некоторых местах до сих пор отсутствует канализация, Салахов ответил, что на данный момент ведется разработка проектно-сметной документации. В программу по проведению канализации в частные микрорайоны включены десять поселков.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что новый генплан Челнов предполагает вынос промзон и расширение города на восток.