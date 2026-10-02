В Татарстане снимают фильм о Тукае и Джалиле для телеканала «Россия Культура»

В Татарстане идут съемки документальных сюжетов о Габдулле Тукае и Мусе Джалиле для масштабного культурно-просветительского проекта «Звучащее слово. Свеча должна гореть» телеканала «Россия Культура».

«Cвеча должна гореть» – это второй сезон проекта «Звучащее слово», который с 2022 года реализуется при финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Тогда первыми героями документального цикла стали Игорь Ильинский, Рафаэль Клейнер и другие.

«Мы отправляемся к истокам великих мастеров, чтобы познать природу вдохновения», — объяснила концепцию сериала режиссер Наталья Муравецкая.

Первые пять эпизодов «Звучащего слова» были показаны в прайм-тайм на телеканале «Россия Культура» в 2024 году.

Во втором сезоне авторы решили расширить географию своих героев и обратиться к национальным мастерам слова в отдельном цикле «Родное слово – Святое слово». Ими стали: Коста Хетагуров в Северной Осетии, Расул Гамзатов в Дагестане, Константин Эрендженов в Калмыкии, Салават Юлаев в Башкортостане, Габдулла Тукай и Муса Джалиль в Татарстане.

Помимо истории жизни поэтов, авторы также обращают внимание на культуру и время, в которых случилось творить мастерам народного слова.

«В рамках нашей концепции мы не просто рассказываем о жизни, но еще и цитируем произведения на национальных языках: татарском, осетинском, даргинском, калмыцком и других», — добавила Муравецкая.

Экспертами в выпуске о Габдулле Тукае и Мусе Джалиле выступят заведующая литмузеем Тукая Гузель Тухватова, директор ТАГТ им. М. Джалиля Рауфаль Мухаметзянов и историк Искандер Гилязов. Стихи татарских поэтов для сериала прочтет народный артист РТ Фанис Зиганшин.

«Что вдохновило мальчика из деревни, который был, в принципе, сиротой? Казалось бы, бедность вообще ничего не предвещала — в чем природа его вдохновения? К 26 годам он, по сути, становится татарским Пушкиным», — задается вопросами режиссер.

Заведующая литмузеем Тукая рассказала «Татар-информу», что съемочная команда попросила ее рассказать обо всем и сделать особый акцент на казанском периоде Габдуллы Тукая. Несмотря на поиски духовности и внутренних первопричин поэтического таланта героев сериала, Тухватова отмечает, что, помимо его безусловного таланта, современные исследователи обращают внимание на рекламу и различные уловки, которыми пользовались издатели тукаевских текстов в начале прошлого столетия.

«Было несколько факторов, почему Тукай стал великим. Например, современная методика — реклама. Хотя эта тематика не изучена, но мы будем говорить и об этом. Мы будем говорить и об издании книг, как они издавались, по какой цене продавались и как их распространяли», — рассказала корреспонденту Тухватова.

Сюжет о Джалиле, несомненно, расскажет о его деятельности в фашистском плену, но также и о времени, которое он провел в должности завлита татарского театра оперы и председателя Союза писателей ТАССР.

«Невероятная история, насколько сильная фигура! Человек приговорен к смертной казни, и он знает, что погибнет, но пишет в тюрьме о любви к Родине, о семье и народе», — сказала Муравецкая.

Часть съемок прошла в музейном комплексе Габдуллы Тукая в Новом Кырлае, отдельный день будет выделен на досъем природных пейзажей. Авторы решили, что в разговоре о Тукае на этом необходимо сделать отдельный акцент. Съемки также пройдут в татарском театре оперы и балета им. М. Джалиля и татарском театре им. Г. Камала.

Хронометраж каждого эпизода составит около получаса, предположила режиссер. Съемку документального сериала ведет студия «Фавор фильм».

Проект создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Выход сериала о народных поэтах России на телеэкраны запланирован на вторую половину 2027 года.