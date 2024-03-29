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Новый депутат Госсовета РТ Нина Шимина будет работать в Комитете по социальной политике
Новый депутат Государственного Совета Татарстана Нина Шимина будет работать в Комитете по социальной политике. Решение было поддержано парламентариями на 52-м заседании Госсовета РТ.
«Вновь избранный депутат Нина Шимина изъявила желание работать в Комитете по социальной политике и подала соответствующее заявление», – рассказал заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.
Вакантный депутатский мандат появился в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Александра Тыгина. И был передан Центральной избирательной комиссией РТ Нине Шиминой в феврале этого года.
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