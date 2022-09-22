Новый бассейн в поселке Васильево за 280 млн рублей получил название «Волна-Дулкын»

Новый бассейн в поселке городского типа Васильево в Зеленодольском районе будет носить название «Волна-Дулкын». Для жителей самого большого поселка в Татарстане данный спортивный объект станет долгожданным и первым в истории поселка, отмтили в администрации района.

Строительство комплекса общей площадью 1,5 тыс. квадратных метров началось в марте этого года. В здании предусмотрены две чаши: 25-метровая — для взрослых и 12,5 метров для малышей.

Общая стоимость проекта составляет 280 млн рублей. Открытие бассейна запланировано на этот год.

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев посетил строящийся бассейн в поселке Васильево. «Название нового бассейна будет символичным, ввиду самой специфики учреждения и места расположения — рядом с рекой Волгой. „Волна — Дулкын“ утверждаем!» — сказал он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Зеленодольском районе РТ по нацпроекту откроется Дом культуры за 34 млн рублей, возведенный по национальному проекту.