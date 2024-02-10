Новый «азиатский тигр», или страна белых «Шевроле»: стоит ли ехать в Узбекистан зимой?

У поездки в Узбекистан зимой есть свои преимущества

Побывать в этой стране хотелось давно, но останавливала стоимость авиаперелетов. Каждый раз при выборе места для поездки в отпуск находились не менее интересные, чем Узбекистан, направления за меньшие деньги. На этот раз все сложилось, и мы купили билеты на прямой авиарейс Казань – Ташкент, который выполняет «дочка» крупнейшего авиаперевозчика Узбекистана. Путешествовали втроем, перелет туда-обратно обошелся примерно в 25 тысяч рублей на человека. К слову, долететь из Казани напрямую можно не только до столицы Узбекистана. Есть также рейсы в Самарканд, Фергану и другие города. Полет до Ташкента занимает около трех с половиной часов.

Три с половиной часа полета из Казани, и вы в Ташкенте

Дорогой бензин, но дешевое такси. В чем секрет?

Международный аэропорт имени первого президента Узбекистана Ислама Каримова расположен в черте города, поэтому добираться до центра Ташкента очень удобно. Можно воспользоваться автобусом, можно вызвать такси. Конечно, на выходе из терминала дежурит немало частных извозчиков, предлагающих свои услуги, но этот вариант я советую рассматривать как крайний. Частники совсем уж немилосердно заламывают цену. Мы прилетели ночью, поэтому за трансфер в отель пришлось заплатить в разы больше, чем обошлась бы поездка на такси, заказанное через агрегатор российского интернет-сервиса. Но у нас на тот момент такой возможности не было.

По казанским меркам такси в Ташкенте очень дешевое. Поездки по городу на несколько километров обходились нам в 10-15 тысяч узбекских сумов, то есть примерно 100 рублей. Это при том, что бензин в Узбекистане по российским меркам дорогой. АИ-95 стоит порядка 100 рублей за литр. Поэтому основное автомобильное топливо в этой стране – газ, который примерно вчетверо дешевле бензина.

Бензин в Узбекистане по российским меркам дорогой, поэтому основное автомобильное топливо в этой стране – газ

Легковой автопарк Узбекистана заслуживает отдельного упоминания. Абсолютное большинство машин здесь – это продукция местного автопрома. Точнее, автомобили под марками «Шевроле», «Дэу» и «Равон», которые собирают на заводах корпорации «Дженерал моторс» в Узбекистане. Изредка на дорогах можно увидеть старые советские «Жигули» и «Москвичи», а также корейские «Хенде» и некоторые китайские марки. Причина такого однообразия – высокие заградительные пошлины на ввоз иномарок с целью поддержать условно отечественную автомобильную промышленность, которая является одной из ключевых отраслей экономики страны.

Еще одна любопытная деталь: абсолютное большинство автопарка Узбекистана составляют машины белого цвета. Возможно, это связано с климатом, ведь летом в Центральной Азии очень жарко.

Абсолютное большинство автопарка Узбекистана составляют машины белого цвета

Как стать миллионером за 10 тысяч рублей

Основным платежным средством в Узбекистане является, разумеется, узбекский сум, но во многих частных лавках охотно берут и рубли, не говоря уже о долларах и евро. Российскую валюту в банках и обменных пунктах принимают по курсу плюс-минус 1 к 130. Это чуть ниже официального курса, но с учетом разницы в ценах для кошелька большинства российских туристов не критично. Человек, поменявший в местном банке даже 10 тысяч рублей, автоматически становится миллионером, ведь эта сумма адекватна 1,3 млн узбекских сумов.

Расплачиваться в Узбекистане картами российских банков, даже системы «МИР», невозможно. Мы пытались поменять рубли на сумы по официальному курсу через платежную систему «Золотая корона», как делали это в Турции и Грузии, но в Узбекистане возник нюанс – необходимость получить справку для нерезидентов страны в Едином окне, подобии нашего МФЦ.

В завершение «межвалютной» темы дам один совет: менять большую сумму сразу по прилете в аэропорту не стоит. Курс там очень невыгодный, ниже официального примерно на четверть. Хотя даже уличные менялы, коих в Ташкенте немало, принимают рубли по курсу плюс-минус как в банках.

Национальная валюта Узбекистана

Найти хороший вариант размещения в отеле в несезон в Ташкенте несложно, как и в более туристической локации Узбекистана – Самарканде, где мы тоже побывали. В среднем ночь в приличной гостинице с завтраком на троих обходилась в 6-7 тысяч рублей. В обоих городах немало как больших отелей, в том числе сетевых, так и небольших частных гостиниц бутикового формата.

В тех отелях, где мы останавливались, гостей было очень мало ­– тот самый несезон. Наряду с относительной дешевизной авиаперелета и проживания это одно из преимуществ путешествия в Узбекистан зимой – атмосфера покоя и тишины.

Одно из преимуществ путешествия в Узбекистан зимой – атмосфера покоя и тишины

По словам владельца отеля, где мы остановились в Самарканде, в сезон клиентов бывает значительно больше. Бек – так зовут хозяина – рассказал, что построил гостиницу на месте своего родового дома. Участок оказался маловат, поэтому он выкупил соседний. Гостиницу Бек назвал именем своей матери, и теперь это их семейный бизнес, который приносит неплохой доход. В отеле работают его отец и другие родственники.

«Сияй, Ташкент, звезда Востока»

Море и пляжи – это не про отдых в Узбекистане. На сегодняшний день это одна из немногих в мире стран, которые не только не имеют выхода к морю, но и граничат с государствами, у которых такого выхода тоже нет (Казахстан и Туркменистан с их выходом в Каспий не в счет). Хотя еще в прошлом веке какое-никакое море, пусть и чисто формальное, по названию, в Узбекистане было – Аральское. Теперь, когда оно высохло, нет даже этого, две трети территории страны составляют пустыни, степи и горы.

Так зачем же туристы едут в эту страну? Конечно же, чтобы увидеть уникальные достопримечательности, как природные, так и исторические, коих здесь много.

Главные достопримечательности Узбекистана – это прежде всего древние города, построенные на Великом шелковом пути

Исторические памятники Узбекистана – это прежде всего древние города, построенные на Великом шелковом пути. Самарканд, Бухара, Хива, Коканд, Термез и еще с десяток городов с изумительно красивой восточной архитектурой и атмосферой древности. Побывать во всех нам, к сожалению, не удалось. Четырех дней, которые были в нашем распоряжении, хватило только на весьма поверхностное знакомство с Ташкентом и Самаркандом.

Что касается столицы страны, то здесь, в отличие от других городов Узбекистана, древних памятников сохранилось не очень много. Хотя возраст города весьма солидный – в 2009 году официально праздновали его 2200-летие.

В отличие от других городов Узбекистана древних памятников в Ташкенте сохранилось не очень много

Один из самых известных исторических памятников Ташкента – культурный религиозный комплекс, построенный у могилы ученого и богослова Хазрати Имама и названный его именем. Ансамбль состоит из нескольких объектов: двух мечетей, в том числе соборной, двух медресе и мавзолея Хазрати Имама. Но не все они являются подлинно древними. Так, соборную мечеть возвели только в 2007 году, а мечеть Намазгох, построенная в середине XIX века, была разрушена после революции 1917 года и восстановлена в 70-е годы прошлого века.

Соборную мечеть Хазрати Имам возвели в 2007 году

В здании медресе, в котором сегодня располагается библиотека ДУМ Узбекистана, хранятся ценные реликвии: волос пророка Мухаммеда и Коран Усмана – древнейшая сохранившаяся до наших дней рукопись священной книги мусульман, датируемая первой половиной VII века. К слову, в прошлом году копия Корана Усмана была передана в Национальный музей Башкортостана. Дело в том, что после революции 1917 года реликвия несколько лет хранилась в Уфе, а в 1923-м была возвращена в Ташкент.

Внутри соборной мечети

Своим современным обликом столица Узбекистана во многом «обязана» природному катаклизму, который случился 26 апреля 1966 года. В тот день в результате сильного землетрясения центр Ташкента был практически полностью разрушен. Руководство советского государства решило не просто восстановить город, но и сделать из него образцовые «восточные ворота» СССР. Вместо кварталов старых одноэтажных глинобитных домов возвели современные микрорайоны многоэтажек. Именно после землетрясения в Ташкенте появились здания, которые до сих пор считаются символами города. Например, гостиница «Узбекистан», открытая в 1974 году.

Гостиница «Узбекистан» – один из символов Ташкента советского периода

Преображение Ташкента после землетрясения сопровождалось и его пиар-продвижением как символической столицы советской Средней Азии. Здесь вспоминаются строчки из популярной песни на музыку Давида Тухманова и слова Льва Ошанина: «Сияй, Ташкент, звезда Востока, столица дружбы и тепла!». Помните этот своего рода неофициальный гимн города, который «по-особенному дорог бескрайней Родине моей»?

Сегодня узбекская столица ­– третий по величине город на территории бывшего СССР после Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь проживает порядка трех миллионов человек. В последнее время появились и объекты, символизирующие ультрасовременный Ташкент как крупнейший мегаполис Центральной Азии. Среди таковых можно назвать строящийся Международный деловой центр «Ташкент-Сити».

Ташкент XXI века

Где самый вкусный плов? Везде!

Узбекская кухня уже сама по себе является поводом посетить эту страну. Чего стоит один плов – главный кулинарный бренд, включенный в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В каждом регионе Узбекистана есть свой, уникальный рецепт приготовления этого блюда. В одном больше специй, в другом сухофруктов, в третьем используют рис определенного сорта, в четвертый добавляют определенный вид масла, мяса и т.д. Одним словом, узбекский плов очень многогранное блюдо, мастерство и секреты приготовления которого оттачивались веками, передаваясь из поколения в поколение.

Самаркандский плов

В Ташкенте отведать плов можно почти в каждом заведении общепита, и не стоит терять время на поиски ресторана, где готовят самый вкусный. Во всяком случае, администратор отеля и таксист, отвечая на наш вопрос, где в Ташкенте подают самый лучший плов, не сговариваясь, сказали как отрезали: «Везде!»

Одной из популярных у туристов точек общепита в Ташкенте является центр плова «Беш казан», где блюдо готовят практически в промышленных масштабах в огромных казанах. Здесь можно не только поесть плов, но и наблюдать весь процесс его приготовления от и до.

Плов в центре «Беш казан» готовят практически в промышленных масштабах в огромных казанах

Цены в заведениях общественного питания в Узбекистане по казанским меркам весьма демократичные. Обед из нескольких блюд и напитков, даже в хорошем ресторане, обходился нам, как правило, не дороже трех тысяч рублей на троих. В заведениях поскромнее и того дешевле. Причем сложилось впечатление, что особой разницы между обедом в дорогом кафе и в непритязательной забегаловке нет. И там, и там одинаково вкусно.

Особой разницы между обедом в дорогом кафе и в непритязательной забегаловке нет. И там, и там одинаково вкусно.

Что касается природных достопримечательностей, то примерно в 80 километрах от Ташкента расположен горный массив Чимган с одноименным горнолыжным курортом. Локация эта считается одной из самых интересных для любителей активного отдыха в Узбекистане. Лыжный сезон здесь начинается с середины декабря и продолжается до марта. Рядом с Чимганом раскинулось озеро Чарвак, точнее водохранилище Чарвакской ГЭС. Этот внушительных размеров водоем, протяженность береговой линии которого почти 100 километров, по сути заменяет жителям Узбекистана море, являясь самым популярным местом водного отдыха в стране.

В самом Ташкенте есть несколько рек и каналов, самой полноводной из которых является приток Сырдарьи река Чирчик.

Самая большая река в Ташкенте – приток Сырдарьи Чирчик

О погоде, пользе татарского языка и метро за 14 рублей

С погодой, как мы поняли из разговоров с местными жителями, нам повезло. 6-8 градусов со знаком плюс не самая высокая, но и далеко не самая низкая температура, которая может быть в Узбекистане в конце января. Например, прошлой зимой, по словам местных, стояли аномальные холода. В Самарканде тогда температура воздуха опускалась до минус 25 градусов, в Ташкенте – до минус 27 градусов. Но это больше исключение, чем правило.

За четыре дня мы застали и солнце, и дождь, и снег, который, правда, укрыв землю, сошел уже через несколько часов. Судя по неподдельному восторгу, который вызывает у местных, особенно у детей, даже небольшой снегопад, заметно, что здесь он случается не часто.

У жителей Узбекистана такая погода даже в январе считается холодной. Было трогательно и даже немного смешно, когда у меня, приехавшего из заваленной снегом Казани, где на тот момент было минус 20, спрашивали, не холодно ли мне в Ташкенте при плюс восьми.

С коммуникацией в Узбекистане проблем не возникало. Позиции русского языка здесь, в отличие от некоторых других республик бывшего СССР, сохранились неплохо. Он до сих пор используется в делопроизводстве в крупных городах и обязателен к изучению в вузах. Да, на улице русский язык услышишь не очень часто, но почти каждый житель его знает, ну или как минимум понимает. Даже те, кто родился после распада СССР. Русского не знают разве что некоторые жители кишлаков, торгующие фруктами на рынке. В таких случаях нас выручал татарский, который, как удивлялись многие наши собеседники, «так похож на узбекский!».

На улицах Ташкента русский язык услышишь не очень часто, но почти каждый житель его знает, ну или как минимум понимает

Если говорить об общественном транспорте, то из такового в Ташкенте сегодня есть только автобусы, маршрутки и метро. Троллейбусы и трамваи из города убрали несколько лет назад. Не знаю, как жителям Ташкента, но нам, учитывая дешевизну такси, другой транспорт для передвижения по городу не понадобился. Один раз воспользовались метро, да и то больше из любопытства. Стоит поездка в местной подземке 1700 сумов, то есть примерно 14 рублей.

С ветерком до столицы империи Тимуридов

Самый быстрый способ добраться из Ташкента в Самарканд – скоростной поезд «Афросиаб», названный в честь древнего самаркандского городища. Расстояние более чем 300 километров между городами он преодолевает за два часа с небольшим, развивая на отдельных участках скорость до 200 и более километров в час. Дорога в обычных поездах занимает три-четыре и более часов. Цены на железнодорожные билеты начинаются примерно с 500 рублей в зависимости от типа поезда. Нам поездка на «Афросиабе» обошлась в 1,6 тысячи рублей на человека. Покупкой билетов на скоростной поезд лучше озаботиться заранее, поскольку такие рейсы очень востребованы. Приобрести билеты можно даже через российский сервис бронирования.

Самый быстрый способ добраться из Ташкента в Самарканд – скоростной поезд «Афросиаб»

Самарканд – третий по величине город Узбекистана после столицы страны и Намангана. Сегодня здесь, по официальным данным, проживает почти 600 тысяч человек. Город считается одним из древнейших в мире. Если верить археологическим данным, основан он в VIII веке до нашей эры. Во времена античности и в Средние века Самарканд являлся ключевым пунктом на Великом шелковом пути, в эпоху династии Тимуридов был главным городом империи, а в годы советской власти даже успел побыть столицей Узбекской ССР (с 1925-го по 1930-й).

Памятник Тамерлану в Самарканде

В 2001 году не только отдельные архитектурные и археологические памятники Самарканда, но и сам город были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под названием «Самарканд — перекресток культур». Город можно назвать туристической столицей Узбекистана. Именно здесь в 2004 году открыли офис Всемирной туристской организации ООН.

Самарканд можно назвать туристической столицей Узбекистана

«Сердце» Самарканда, самая большая мечеть в Центральной Азии и мавзолей повелителя Евразийской степи

Список местных достопримечательностей внушительный. Одной из главных является, безусловно, Регистан – сердце и главная площадь Самарканда с уникальным архитектурным ансамблем ХV-ХVII веков. Старейшее сооружение комплекса – медресе Улугбека – было возведено в первой четверти ХV века. Внук основателя империи Тимуридов Тамерлана (Амира Тимура) Улугбек, как известно, был не только правителем государства, но и весьма многогранной личностью: математик, астроном, просветитель, поэт и т.д. Именно благодаря его стараниям Самарканд обрел в средние века славу одного из главных центров науки Востока.

Регистан – сердце и главная площадь Самарканда с уникальным архитектурным ансамблем ХV-ХVII веков

Медресе Шердор, расположенное напротив медресе Улугбека и повторяющее его силуэт почти зеркально, появилось двумя веками позже. Последним же в середине XVII века возвели медресе Тилля-Кари, расположенное в центре архитектурного ансамбля.

Важно отметить, что Регистан обязательно нужно увидеть не только в светлое время суток, но и в темное. Вечером стены древних строений изумительно красиво подсвечиваются разноцветной иллюминацией.

Вечером стены древних строений Регистана подсвечиваются разноцветной иллюминацией

Площадь Регистан – основная туристическая локация Самарканда, но зимой здесь не так многолюдно, как в сезон. При нас туристов было не много. Встречались немцы, итальянцы, но в основном туристы из России, Китая и Индии. Вход на территорию комплекса платный, причем для иностранцев билеты стоят дороже, чем для граждан Узбекистана. Мы заплатили примерно 1,5 тысячи рублей на троих. За дополнительную плату можно заказать организованную экскурсию.

Медресе Шердор

Если все перечисленные архитектурные памятники были построены уже после смерти Тамерлана, то другую достопримечательность Самарканда, соборную мечеть Биби-Ханум, возвели на стыке XIV и XV веков по приказу самого Амира Тимура после его победоносного индийского похода. По одной из легенд, самый большой религиозный объект в Центральной Азии назвали в честь главной жены Тамерлана. Правда, в первозданном виде до наших дней памятник не сохранился. То, что мы видим сегодня, было восстановлено из руин в конце прошлого века. В настоящее время мечеть Биби-Ханум является филиалом Самаркандского государственного музея-заповедника, вход на ее территорию платный. Билеты на троих обошлись примерно в 750 рублей.

Соборную мечеть Биби-Ханум возвели на стыке XIV и XV веков по приказу самого Амира Тимура после его победоносного индийского похода

Кстати, находится мечеть на улице, названной именем первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Памятник этому государственному деятелю стоит неподалеку, в сквере рядом с площадью Регистан.

Памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову в Самарканде

Напротив Биби-Ханум расположен Сиабский базар — главный рынок Самарканда. Здесь можно найти что угодно, в том числе сувениры, традиционные восточные сладости и многое другое.

Сиабский базар — главный рынок Самарканда

Цены на популярный у туристов ассортимент узбекских товаров на рынке значительно ниже, чем в сувенирных лавках, расположенных на территории туристических объектов. Там покупателей, прямо скажем, немного, и продавцы откровенно скучают.

Туристов зимой мало, продавцы в сувенирных лавках скучают

Говоря об исторических памятниках Самарканда, нельзя не упомянуть еще один – мавзолей Гур-Эмир. Его начали строить для умершего в 1403 году престолонаследника Амира Тимура Мухаммад Султана, то есть еще при жизни Тамерлана.

Семейная усыпальница Тимуридов – мавзолей Гур-Эмир

Сам Амир Тимур умер во время похода в Китай в 1405 году. Его также похоронили в еще строящемся мавзолее, после чего Гур-Эмир стал семейной усыпальницей Тимуридов. Здесь покоятся сам Тамерлан, его сыновья Шахрух и Миран-Шах, внуки Улугбек и Мухаммад Султан, а также некоторые другие представители династии и приближенные ее родоначальника. Прах последнего находится в нефритовой гробнице зеленого цвета.

Прах Тамерлана покоится в нефритовой гробнице (крайняя справа)

Кстати, в отличие от упомянутых выше исторических памятников Самарканда вход на территорию мавзолея Гур-Эмир бесплатный.

Традиционная узбекская деревня и бумага, которую можно стирать

Завершая свой далеко не полный рассказ о достопримечательностях Самарканда, хочется сказать еще об одном удивительном месте – туристической деревне Конигиль, расположенной в окрестностях города.

Женщины готовят сырье для изготовления шелковой бумаги – кору тутового дерева

Место это известно как центр ремесленничества. Главная местная достопримечательность – мастерская по изготовлению шелковой бумаги. Здесь ремесленники Мухтаровы возродили и наладили выпуск бумаги по технологии, которая использовалась еще в раннем Средневековье до появления специальных станков. Главная ее особенность – полностью ручной труд и натуральное сырье.

Халаты и сумки, сшитые из самаркандской бумаги

В древние времена самаркандская бумага считалась ценнейшим товаром, торговые караваны развозили ее по всему Великому шелковому пути. Такая бумага не портится при контакте с водой, срок ее годности составляет несколько столетий. В мастерской из нее даже шьют головные уборы и халаты, которые можно стирать. Весь процесс изготовления бумаги от заготовки коры тутового дерева до сушки готовой продукции в мастерской можно наблюдать своими глазами.

Конигиль – это этнический туристический центр, где представлены все основные аспекты быта типичной узбекской деревни и народные промыслы. Есть здесь и гончарная мастерская, и художественная, и ткацкая, и мельница, и пекарня, и маслобойка, и много чего еще. Расположена деревня в очень красивой локации на реке Сиаб. За вход сюда берут символическую плату – 15 тысяч сумов.

Конигиль – это этнический туристический центр, где представлены все основные аспекты быта типичной узбекской деревни

Рост ВВП на 6 процентов и феноменальное гостеприимство

Признаюсь, Узбекистан приятно удивил. Он оказался не таким, каким я его себе представлял. Впечатляют почти идеально чистые улицы городов, большое количество исторических памятников, современные скоростные поезда, множество вузов и образовательных центров с изучением иностранных языков. Особенно много их, как мне показалось, в Самарканде. Говорят, экономические успехи Узбекистана в последние годы связаны в том числе с развитием системы образования, на которую государство тратит порядка 6 процентов ВВП. Цифра, на минуточку, сравнимая с показателями передовых стран мира.

Памятник поэту, философу и государственному деятелю Алишеру Навои в Ташкенте

Да, заметно, что большинство населения в Узбекистане живет пока весьма небогато. Но видно, что страна стремится к прогрессу и развивается. Наверное, не зря сегодня Узбекистан называют новым азиатским тигром по аналогии с некоторыми странами Юго-Восточной Азии, удивившими в свое время мир бурным экономическим ростом. Он в Узбекистане в 2023 году, по данным открытых источников, составил 6 процентов. Причем годом ранее ВВП страны вырос почти на столько же.

Памятник Амиру Тимуру в Ташкенте

Главное же впечатление от Узбекистана – это люди. Они здесь просто замечательные – добрые и радушные. Скажу честно, с таким гостеприимством, как в Ташкенте и Самарканде, сталкиваться еще не приходилось. К гостям в Узбекистане относятся как к родным. Наверное, не случайно именно у узбеков родилась несколько спорная поговорка «Принимай гостя лучше, чем родного отца».

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