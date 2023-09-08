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Новый аттракцион появился в парке культуры и отдыха Набережных Челнов
В парк культуры и отдыха в поселке ГЭС Набережных Челнов завезли новый аттракцион «Экспресс-шоссе». Вместо старого дизельного поезда «Экспресс-шоссе» будет работать новый, электрический. Сделано это было по поручению главы исполкома Автограда Фарида Салахова, сообщает Telegram-канал городской администрации.
Как уточняется, главное различие между аттракционами заключается в том, что новый поезд не вырабатывает выхлопов и, тем самым, не портит окружающую среду и впечатления посетителей от поездки. Состав уже готов к работе.
Тариф на поездку остался прежним. Новый аттракцион вмещает 12 человек, длительность одной поездки — 12 минут, кататься на нем могут как дети, так и взрослые.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в России планируют ввести единые правила для работы аттракционов.
Фото: Telegram-канал городской администрации.
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