«С каждым днем желающих все больше»: за подписание контракта в РТ выплатят полмиллиона

Татарстанцы, которые заключили контракт на военную службу после 31 августа и заключат его до конца года, получат единовременную выплату – 305 тысяч рублей

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Подписавшим контракт после 31 августа положена дополнительная выплата»

Татарстанцы, которые заключили контракт на военную службу после 31 августа и заключат его до конца года, получат единовременную выплату – 305 тысяч рублей, из которых 200 тысяч рублей от Казани и 105 тысяч рублей от правительства республики. Вместе с единовременной выплатой от Министерства обороны контрактник получит полмиллиона рублей.

«Также эту выплату при подписании контракта получат ребята, которые в данный момент служат по призыву, если они подпишут контракт. Для получения выплаты как татарстанцам, так и ребятам из других регионов, заключившим у нас контракт, необходимо написать рапорт на имя командования воинской части. Далее эта информация поступает нам и мы централизованно, сверяясь со всеми данными и реквизитами, отправляем деньги на банковскую карту военнослужащего», – сказал заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Рустам Сафиуллин.

По его словам, работа с военнослужащими в этом направлении уже идет и агитационные группы выехали на места. Это выплата должна показать военнослужащим, что они сделали верный выбор, и поощрить их.

Рустам Сафиуллин: «Мы рассказываем об этом военнослужащим по призыву в воинских частях нашего округа и других субъектов. Все это сделано для того, чтобы поддержать правильный выбор наших ребят» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы рассказываем об этом военнослужащим по призыву в воинских частях нашего округа и других субъектов. Все это сделано для того, чтобы поддержать правильный выбор наших ребят. Данная сумма очень будет кстати, так как скоро новогодние праздники и все хотят порадовать семью подарками, новыми покупками. При денежном довольствии от 204 тысяч рублей военнослужащие, заключившие контракт, получат единовременную выплату от Министерства обороны в 195 тысяч рублей и суммарно 305 тысяч рублей от Правительства Татарстана. Всего военнослужащий получит 500 тысяч рублей», – сказал Рустам Сафиуллин.

Также эту выплату могут получить военнослужащие из других регионов, если ранее они не получали единовременные выплаты и подписали контракт в Татарстане после 31 августа.

«Количество желающих поступить на службу по контракту увеличилось»

Как отметил Рустам Сафиуллин, мужчин, идущих на службу по контракту осознанно, стало больше.

«Если раньше мы говорили, что портрет нашего военнослужащего по контракту – это 30-40 лет и более, то сейчас кандидаты заметно моложе. Например, есть ребята, которые прошли срочную службу и сразу после нее отправились служить по контракту. А есть те, кто, не проходя срочную службу, сразу подписал контракт. Также служить по контракту идут и женщины», – сказал он.

По словам офицера, в обществе спецоперация стала восприниматься спокойнее, если раньше в головах людей был страх неизвестности, то сейчас информация с передовой поступает оперативно и этой проблемы нет. Также, по его мнению, на количество подписывающих контракт влияют и дополнительные факторы.

Если раньше в пункт отбора ежесуточно обращались для подписания контракта 30-40 человек, то сейчас каждые два дня служить отправляются от 107 до 122 человек Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Одним из стимулирующих факторов является то, что Казань платит 200 тысяч рублей для поступающих на военную службу по контракту, плюс люди получают дополнительные выплаты от спонсоров и предприятий, а также активно идет работа в информационном поле. Мужчины подходят к этому делу осознанно. Многих зовут товарищи, конечно, такому человеку будет комфортнее служить в одном отделении с другом и земляком», – сказал он.

Если раньше в пункт отбора ежесуточно обращались для подписания контракта 30-40 человек, то сейчас каждые два дня служить отправляются от 107 до 122 человек.

«Из новшеств отметил бы то, что в упрощенном порядке к нам на службу записываются иностранные граждане. Их количество в разы увеличилось. Они убывают вместе с нашими татарстанскими ребятами и стоят там плечом к плечу, выполняя воинский долг. Чаще всего записываются на службу кубинцы и арабы с Ближнего Востока. Основной их мотив – это получение российского гражданства после полугода участия в спецоперации и высокие денежные выплаты», – сказал он.

«На службу по контракту в Татарстане идут и жители других регионов»

Благодаря репутации республики, высоким медийным рейтингам, а также из-за развитой информационной политики в интернете в Татарстане подписывают контракты и жители других регионов.

Минимальный срок контракта составляет один год. Но подписать контракт можно и на 2 года, 3 года и 5 лет Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Одними из последних к нам прибыла для подписания контракта группа ребят из Нижнего Новгорода, они изъявили желание служить в одном подразделении и получить все выплаты в Татарстане. Они получили все положенные выплаты, им выдали полное обмундирования, оплатили дорогу до столицы республики и оформили через центр “Батыр”. Они убыли как полноценные военнослужащие Татарстана», – сказал Рустам Сафиуллин.

Он напомнил, что минимальный срок контракта составляет один год. Но подписать контракт можно и на 2 года, 3 года и 5 лет. По его словам, в штабе помимо получения выплат также тщательно следят за тем, чтобы военнослужащие полноценно отдыхали.

«Вопросы, связанные с отпусками, решают командиры частей. Нужно быть честными самим с собой, если подразделение участвует в активных боевых действиях, то о каком отпуске может идти речь. В отпуска уходят подразделениями, во время формирования или перегруппировки. Все это определяет командир воинской части. Есть график, за ним следит начальник штаба, он нужен, чтобы все военнослужащие так или иначе получили отпуска и смогли отдохнуть», – отметил офицер.

По истечении срока прохождения службы по контракту сам военнослужащий уволиться не может. Сейчас, согласно Указу Президента России, можно уволиться из рядов ВС РФ только по трем основаниям – это достижение предельного возраста, если человек не годен для службы или в отношении него возбуждено уголовное дело.

Социальные льготы и гарантии – еще одно преимущество военной службы по контракту Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Льгот для контрактников огромное количество»

По словам Рустама Сафиуллина, социальные льготы и гарантии – еще одно преимущество военной службы по контракту. Каждый контрактник получает статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы.

«Начиная от бесплатного питания в школах и детских садах для детей, бесплатного проезда в общественном транспорте, льготного поступления на бюджетные места для детей. Также ветераны боевых действий имеют право на дополнительные стимулирующие выплаты по федеральным каналам, еще есть кредитные каникулы для участников СВО. Также у них появляется возможность воспользоваться льготной ипотекой или получить служебное жилье», – объяснил Рустам Сафиуллин.

Особенно он отметил работу по линии судебных приставов. Рустам Сафиуллин акцентировал внимание на том, что приостанавливаются все дела, не касающиеся выплат алиментов.

«Поэтому у молодых ребят, которые совершили в молодости ошибки и набрали микрозаймов, есть возможность выплатить эти деньги позже. С денежного довольствия эти деньги взыматься не будут, у вас будут полноценные кредитные каникулы», – сказал он.