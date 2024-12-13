Новые виды растений и грибов включат в Красную книгу Татарстана в 2025 году

Список новых видов растений и грибов, планируемых к включению в Красную книгу РТ, обсудили в Казани. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Красная книга РТ будет переиздана в 2025 году. Сейчас в ней 631 вид, 221 животное, 321 растение 89 грибов. Возможно, этот список изменится», - отметили в пресс-службе.

Список новых видов растений и грибов, рекомендованных в новое издание Красной книги РТ, обсудили члены соответствующей комиссии Госкомитета РТ по биоресурсам. Заседание прошло в Институте проблем экологии и недропользования Академии наук РТ. На встрече были подведены итоги научно-исследовательских работ по выявлению видового биоразнообразия на территории республики за последние пять лет.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в прошлом году было обнаружено единственное место обитания мха гриммия беззубцовая в Кукморском районе, грибов гидномерулиус сосновый в Агрызском и растения соссюрея горькая в Нурлатском районе. Эти сведения будут учтены в четвертом переиздании Красной книги РТ.