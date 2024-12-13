Госкомитет РТ объяснил причины роста тарифов с июля 2025 года

Тарифы на услуги ЖКУ изменятся с 1 июля 2025 года в Татарстане. Платежный документ с новыми тарифами татарстанцы получат в августе 2025 года за июль. Об этом «Татар-информу» сообщил зампредседателя Госкомитета РТ по тарифам Сергей Павлов.

«Ежегодная индексация тарифов происходит во всех регионах страны. Основными факторами роста тарифов являются рост цен на энергетические ресурсы (газ – на 21,3% с 1 июля 2025 года, электроэнергию – на 11,6%), а также принятый на федеральном уровне, рост минимального размера оплаты труда во внебюджетном секторе экономики (средняя зарплата по отрасли – 68 тыс. рублей), учет затрат на эксплуатацию новых объектов, увеличение индекса потребительских цен (5,8% в среднем за год)», – пояснил он.

Тарифы с 1 января 2025-го останутся на прежнем уровне. Изменение тарифов произойдет лишь с 1 июля. Платежный документ с новыми тарифами татарстанцы получат в августе 2025 года за июль.

Для каждого региона установлен свой индекс, учитывающий региональные условия и особенности. Для Татарстана утвержден средний индекс с 1 июля 2025 года на уровне 17,5%. Допустимое 1 июля 2025 года составит 4,8%, которое можно использовать в отдельных муниципальных образованиях.

Кроме того, в течение 2024 года были приняты нормативные правовые акты в сфере регулирования, положения которых обязательны к учету в тарифах.

«Это учет 5% налога на добавленную стоимость (НДС) организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, доход которых за 9 месяцев 2024 года составил более 60 млн. рублей, а также учет дополнительной выручки ресурсоснабжающих организаций (дополнительно 1,5% к выручке), формируемой при утверждении тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, под реализацию инвестиционных программ и проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры», – отметил Павлов.