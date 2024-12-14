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Новые учебники по истории России появятся в школах в сентябре 2025 года
Новые учебники по истории России для 5–9 классов появятся в школах с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщил в КФУ замначальника Управления Президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере, зампредседателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.
«В прошлом году вышла линейка учебников по истории России и всемирной истории для 10–11 классов», – рассказал он на пленарном заседании межрегиональной конференции по разработке учебников региональной истории.
Замминистра просвещения России Ольга Колударова добавила, что в ближайшее время будет сформирован учебник по обществознанию.
«Работа над ним сейчас ведется», – проинформировала она по видеосвязи.
Колударова уточнила, что новый учебник по обществознанию для 9–11 классов планируется ввести в школах с 1 сентября 2026 года.
В Казани с 12 декабря проходит межрегиональная конференция по разработке учебников региональной истории. Ее работа завершится 15 декабря. Участниками форума стали представители департаментов образования более 30 регионов России.
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