news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 14 декабря 2024 19:52

Новые учебники по истории России появятся в школах в сентябре 2025 года

Скопировать ссылку

Новые учебники по истории России для 5–9 классов появятся в школах с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщил в КФУ замначальника Управления Президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере, зампредседателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

«В прошлом году вышла линейка учебников по истории России и всемирной истории для 10–11 классов», – рассказал он на пленарном заседании межрегиональной конференции по разработке учебников региональной истории.

Замминистра просвещения России Ольга Колударова добавила, что в ближайшее время будет сформирован учебник по обществознанию.

«Работа над ним сейчас ведется», – проинформировала она по видеосвязи.

Колударова уточнила, что новый учебник по обществознанию для 9–11 классов планируется ввести в школах с 1 сентября 2026 года.

В Казани с 12 декабря проходит межрегиональная конференция по разработке учебников региональной истории. Ее работа завершится 15 декабря. Участниками форума стали представители департаментов образования более 30 регионов России.

#учебники #история россии
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100