«Изучение истории России полностью приведено к единообразию»

В Казань съехались представители департаментов образования из 30 с лишним субъектов РФ, чтобы обсудить разработку государственных учебников по истории регионов. Опытом проделанной работы с ними поделился Татарстан. Что советовали учесть регионам при составлении учебников – в материале «Татар-информа».





«Региональные учебники должны дополнять друг друга и не противоречить. А это очень непростая задача»

Проект татарстанского учебника «История нашего края» уже разработан. Работа над ним проводилась масштабная, в ней было задействовано большое количество авторов, в том числе ученые КФУ, представители Академии наук РТ, сообщил сегодня первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов на пленарном заседании четырехдневной межрегиональной конференции.

«Важно, что работа проводилась в контексте общей истории России, исходя из того, что наш учебник должен встраиваться в систему учебных пособий «История нашего края» всех других регионов. Все региональные учебники должны быть согласованы между собой. То есть они должны дополнять друг друга и не противоречить. А это очень непростая задача», – отметил он.

Еще одна задача заключается в том, что у региональных учебников должен быть примерно одинаковый стиль изложения. «Их нужно синхронизировать на уровне исторических фактов. И эмоциональный посыл должен быть на одном уровне», – подчеркнул Поминов.

По его словам, татарстанский учебник «История нашего края» формировался на основе «дел и поступков людей, которые жили в регионе».

Андрей Поминов

Когда новый учебник по истории Татарстана поступит в школы, первый заместитель министра образования и науки не сказал, но выразил уверенность, что это произойдет в ближайшее время.

«Мы готовы будем поделиться нашей работой со всеми регионами, которым это будет интересно. Важна обратная связь на федеральном и региональном уровне. Она будет не один раз происходить. Учебники будут еще достаточно долго прорабатываться. Но думаю, что наш региональный учебник будет введен в педагогический обиход достаточно быстро», – заявил Поминов.

Новый учебник по истории Татарстана оценил и научный директор Российского военно-исторического общества, историк Михаил Мягков. По его мнению, это один из лучших учебников по региональной истории.

«Конечно, предстоит еще работа, чтобы развивать какие-то вещи, что-то добавить, что-то, возможно, убрать. Но на сегодня это один из лучших учебников. Считаю, что это пример», – заметил он.

Михаил Мягков

«Очень важно знать о своей малой родине»

Учебник «История нашего края» будет включать три исторических периода, рассказала по видеосвязи заместитель министра просвещения России Ольга Колударова.

«В пятом классе школьники познакомятся с историей своего региона в период до образования Российского государства и до вхождения в его состав. Очень важно знать о своей малой родине. В шестом классе продолжится изучение истории родного края в Средние века и до начала ХХ века. Завершится курс родной истории в седьмом классе. Это уже от начала ХХ века и до настоящего времени», – пояснила она.

Колударова подчеркнула, что на сегодня главная задача – формирование единого образовательного и воспитательного пространства. И все российские школы уже работают по единым федеральным образовательным стандартам.

«Изучение истории России полностью приведено к единообразию. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о важности объективной трактовки истории. Поэтому сегодня мы работаем над единым подходом преподавания истории в школах», – заявила она.

По словам замминистра просвещения, в федеральный перечень уже включена вся линейка учебников по истории России и всеобщей истории с 5-го по 11-й класс. Внесены изменения в федеральные образовательные программы. Предусмотрено планирование урока, изменены количество часов по преподаванию истории и содержание предмета.

Ольга Колударова

«Учебник Татарстана отличается удивительной глубиной исторического содержания»

В прошлом году вышла линейка учебников по истории России и всемирной истории для 10–11 классов. А учебники для 5–9 классов появятся в школах с 1 сентября 2025 года, рассказал на конференции заместитель начальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

В ближайшее время все 89 субъектов РФ создадут региональные учебники по истории. К этой работе уже приступили 33 региона. «Кто-то уже имеет готовые смакетированные учебники. Например, региональный учебник Татарстана отличается удивительной глубиной в историческом содержании. При этом очень тонко выверены все наиболее сложные вопросы, которые были в истории», – сообщил замначальника управления.

Овсиенко добавил, что у каждого региона есть свои герои, своя история, но при этом «школьник в России должен быть в единой системе координат». То есть учащиеся должны воспринимать историю Отечества в связке с региональными аспектами. Кроме того, они должны понимать место своей страны в общемировой истории, которая раньше изучалась в отрыве от истории России.

«Важно, чтобы региональные учебники встраивались в эту линейку, чтобы ребенок понимал, что это единый процесс. Нет истории региона, отдельной от истории страны и мира. Это одна из самых главных задач. Она непростая. Сейчас специалистам предстоит кропотливая работа не столько по вычитке фактов и цифр, сколько по оценке логики исторического процесса», – уточнил заместитель председателя РВИО.

Николай Овсиенко

«При создании учебников нужно учитывать, что самое главное – эмоции»

При изучении курса истории у школьников должны сформироваться чувства патриотизма и гордости за свою страну и малую родину, сказал Овсиенко.

«Как тот самый патриотизм рождается? От любви к малой родине. И здесь региональные учебники истории расскажут о самом близком, родном. Смысл не в запоминании цифр и дат, а в глубоком погружении в логику исторического процесса, в восприятии отечественной истории как единого целого», – подчеркнул замначальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере.

По его мнению, учебник по истории должен быть интересен школьникам и легко читаем. «Поэтому при создании учебников нужно учитывать, что самое главное – эмоции. Важно, чтобы это тронуло сердце, чтобы это было интересно. Тогда факты будут нанизываться сами по себе. Еще необходимо обучить учителей интересно преподавать историю», – заметил Овсиенко.

Проректор по связям с общественностью Московского педагогического госуниверситета Татьяна Владимирова согласилась с тем, что исторические примеры, которые можно включить в учебники, должны вызывать эмоции. «История регионов важна, потому что помогает сформировать у молодежи чувство сопричастности к прошлому. Только через эмоции может быть рождено чувство сопричастности», – заявила она.

«Последние исследования показывают, что только 5 процентов детей используют учебники как источник информации»

Необходимо формировать единое языковое образовательное пространство. Причем такой язык должен быть понятен каждому ученику во всех регионах, сказал заместитель председателя Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, председатель научно-образовательного союза «Родное слово» Константин Деревянко.

«Самые последние исследования показывают, что дети не обращаются к учебникам. Только 5 процентов используют их как источник информации. Поэтому важно обеспечить качество изложения материала. И язык у образования тоже должен быть общим», – подчеркнул он.

Деревянко предупредил, что содержание учебника может быть непонятно ученику из-за сложного языка. «Когда учебник пятого класса по уровню языковой сложности соответствует возможностям взрослого человека, он оказывается недоступным для адресата», – уточнил он.

«Саммит стран БРИКС будет включен в действующий учебник по истории России»

Референт Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Владислав Кононов добавил, что филологи будут внимательно изучать федеральные учебники. Такая работа, по его словам, должна проводиться и на региональном уровне. «Необходимо адаптировать тексты учебников под возраст обучающихся», – согласился он с Деревянко.

По мнению Кононова, в макетировании региональных учебников по истории тоже должно быть единообразие. «Учебник обязательно должен быть в твердой обложке, не должен быть похож на развлекательный журнал, не должен быть со «слепым» текстом. Дети не будут читать, если там нет картинок. Работы предстоит еще много, но главное, что она начата», – отметил он.

Работа над учебниками по истории России еще продолжится, поскольку они будут дополняться важными современными событиями. Так, мероприятия саммита БРИКС в Казани войдут в учебник по истории для 11-го класса, сообщил Кононов.

«Мы сейчас работаем над догоняющими правками по учебнику истории для 11-го класса. Безусловно, саммит БРИКС, который прошел в этом году в Казани, будет включен в действующий учебник по истории России. Это событие не только не регионального уровня, но даже не российского. Это событие уровня мировой истории. И должны быть отражены возможные влияния на будущее развитие мира», – сказал референт Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере.

Фотографии Владимира Васильева / «Татар-информ»