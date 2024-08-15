Новые учебники по истории и обществознанию появятся в школах к концу года

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К концу этого года в школах появятся новые учебники по истории для 5-9-х классов и по обществознанию для 9-го класса. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов в видеообращении на республиканском августовском совещании работников образования и науки в Лаишевском районе РТ.

«Работа над развитием единого образовательного пространства будет продолжена в наступающем учебном году. По каждому из предметов появится единое календарно-тематическое планирование. Конечно, продолжится разработка единых государственных учебников», – рассказал глава Минпросвещения.

Кравцов отметил, что разработаны механизмы, которые способствуют снижению расходов на закупку учебников.

Важным нововведением 2024-2025 учебного года он назвал изучение новых учебных предметов. Так, с 1 сентября во всех школах России введут «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд».

«Эти предметы формируют ценностное отношение подрастающего поколения к труду и профессиональной самореализации в своей стране, ее обороне. Важно, чтобы все учителя были готовы качественно вести новые предметы», – подчеркнул министр.