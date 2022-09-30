Новые территории России войдут в отдельный федеральный округ

В России создадут новый федеральный округ, в который после вхождения в состав РФ войдут ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Об этом объявил сегодня глава администрации Запорожья Евгений Балицкий.

«Мы пообщались, обсудили, как это будет, будет создаваться новый федеральный округ, его название и все остальные моменты сейчас еще обсуждаются», — цитирует его РИА Новости.

Напомним, что сегодня Президент России подписал договоры о включении новых субъектов Федерации — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, где ранее состоялись референдумы.

Отметим, что ранее СМИ сообщали о возможном появлении нового федерального округа в России. По данным «Ведомостей», он будет называться Крымским, а его полпредом станет экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.