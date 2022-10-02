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Национальный интерес
2 октября 2022  18:29

Новые субъекты войдут в Россию в границах на день их образования

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Донецкая народная республика, Луганская народная республика, Запорожская и Херсонская области войдут в состав России в границах, существовавших на день их вхождения в РФ и образования в качестве российского региона, указывается в международных договорах, внесенных в Госдуму на ратификацию.

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин внес четыре проекта Федеральных конституционных законов о включении новых регионов в РФ на рассмотрение в Госдуму.

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