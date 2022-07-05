Новые санкции Японии затронули четыре казанских компании

Япония в рамках нового пакета антироссийских санкций, о котором было объявлено сегодня, ввела ограничительные меры в отношении четырех казанских компаний. Это следует из сообщения японского Министерства финансов.

Речь идет об АО «Казанское приборостроительное конструкторское бюро», АО «НПО „Радиоэлектроника“» имени В. И. Шимко, АО «Радиоприбор» и АО «Рычаг».

Все эти компании входят в АО «Концерн „Радиоэлектронные технологии“», являющееся частью государственной корпорации «Ростех».

Санкции предусматривают запрет на поставки товаров, «способствующих укреплению промышленной базы Российской Федерации». Всего они затронули 65 компаний из России и 25 из Беларуси.