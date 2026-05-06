Новые поезда на маршруте Казань – Ижевск оборудованы барной и детской зонами

На маршруте Казань – Ижевск – Казань начнут курсировать два новых электропоезда серии ЭПЗД. В их составе есть вагоны с барной зоной, где пассажиры смогут приобрести чайную продукцию, и детской зоной с манежем. Об этом рассказал журналистам генеральный директор Пригородной пассажирской компании «Содружество» Азат Ахметшин.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Сейчас на этом участке курсирует электропоезд серии ЭД9М выпуска начала 2000-х годов. Они не имеют крэш-системы безопасности, у них не плавный ход, механическое переключение передачи, обычная система вентиляции. С учетом того, что поездам более 20 лет, они морально и физически устарели. Кроме того, [они] не приспособлены для перевозки маломобильных пассажиров», – сообщил он.

Ахметшин отметил, что новые электропоезда серии ЭПЗД имеют плавный ход, крэш-систему, которая защищает пассажиров и локомотивную бригаду при столкновении. В них оборудована система климат-контроля с обеззараживанием воздуха. Количество мест в устаревших поездах – 470, а в новых – 540.

Вагоны оборудованы новыми эргономичными креслами, столиками, багажными полками, местами для перевозки велосипедов. Есть USB-разъемы для зарядки гаджетов. В двух вагонах установлена мультимедийная система для просмотра фильмов.

«У пассажиров особенно пользуются популярностью места для хранения багажа. Еще два вагона будут дооборудованы мониторами с детским и взрослым контентом», – подчеркнул Ахметшин.

В составе поезда нового поколения – шесть вагонов с герметичными межвагонными переходами. Подвижной состав оснащен камерами видеонаблюдения внутри салона и на крыше. Подножки входных дверей имеют дополнительную выдвижную ступеньку для выхода на низкую платформу. В тамбурах первого и последнего вагонов есть специальные электроподъемники для посадки и высадки маломобильных граждан.

«Два электропоезда будут ходить ежедневно. Утром один поезд отправится из Казани и навстречу ему другой поезд из Ижевска, точно так же вечером. Этот маршрут всегда пользуется популярностью, но когда появляется новый подвижной состав, это еще больше притягивает пассажиров. Поэтому, думаю, что где-то на 10% пассажиропоток на этом участке увеличится», – сообщил гендиректор компании «Содружество».

По его словам, обновление подвижного состава планируется также на маршруте Казань – Йошкар-Ола. «На этом направлении 100 километров не электрифицировано, автономная тяга. Там предполагается следующая серия поездов, которая на базе таких электропоездов сформирована», – заметил Ахметшин.

Запуск новых электропоездов серии ЭПЗД на маршруте Казань – Ижевск – Казань приурочат к началу Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум», который откроется 12 мая.