Два новых электропоезда запустят на маршруте Казань – Ижевск – Казань

В столицу Татарстана поступили два новых электропоезда серии ЭПЗД. Они будут задействованы на маршруте Казань – Ижевск – Казань вместо устаревших поездов серии ЭД9М. Их запуск приурочат к началу Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум».

«Поезд стартует в день открытия „КазаньФорума“ 12 мая. В его составе шесть вагонов, 540 сидячих мест. Кондиционер, санузлы, барная стойка, детская зона, пеленальный столик – есть всё для комфорта пассажиров. Все дополнительные опции в новых поездах введены по просьбам граждан. Чуть более пяти часов – и ты в Ижевске», – сказал журналистам министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов после осмотра электрички.

Кроме того, по его словам, вагоны будут брендированы. «Один поезд брендирует Удмуртия, другой – Татарстан. Нам есть на что равняться – в этом году отмечаем 140-летие со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая. Работу по брендированию проведем в течение месяца-полутора», – отметил глава Миндортранса.

Он подчеркнул, что сейчас идет благоустройство территории железнодорожного вокзала Казани, и к 11 мая работы будут завершены.

Новые электрички будут ходить «зеркально» – утром и вечером они проследуют из Ижевска и Казани, уточнил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

«Поезда полностью российской сборки. Нет ни одной зарубежной комплектующей. Еще в 2021 году с Татарстаном приняли дорожную карту по развитию. Когда мы ее составляли, обсуждали маршруты. И для нас, железнодорожников, болевой точкой был Ижевск. Это очень востребованное направление, мы ставили электропоезда, добавляли вагоны, но не было такого комфорта, которого хотелось. В течение двух лет проводили опрос жителей. В этом электропоезде их просьбы реализовали», – добавил он.

Такие поезда уже курсируют в межрегиональном сообщении Нижний Новгород – Казань с января прошлого года.

Дорофеевский заметил, что поезд сообщением Казань – Нижний Новгород, который запустили в 2022 году, сначала курсировал в составе четырех вагонов, а сейчас – шести. «И этого мало, он очень востребован. Есть новое направление из Казани в Йошкар-Олу. Начинали с рельсового автобуса, в котором было 68 мест, сегодня – 130 мест и два вагона. В России появился новый подвижной состав, и мы обсуждаем его получение, чтобы задействовать, например, в Йошкар-Олу», – рассказал он журналистам.

Изготовитель электропоездов – Демиховский машиностроительный завод АО «Трансмашхолдинг».

