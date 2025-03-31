«Новые органы подарили нам свободную жизнь»: как в РКБ впервые пересадили почки близнецам

В марте этого года врачи РКБ Татарстана одновременно пересадили почки сестрам-близнецам. За тридцатилетнюю историю местного отделения пересадки это первый подобный случай. О деталях операции и о том, как беречь новый орган, в репортаже «Татар-информа».





14 марта 2025 года врачи РКБ одновременно пересадили почки сестрам-близнецам Вере Огурцовой и Надежде Смирновой

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Оперировали нас одновременно на соседних столах»

Сестрам-близняшкам Вере Огурцовой и Надежде Смирновой по 34 года. Они живут в Йошкар-Оле, Республике Марий Эл. В 2022 году сестры переболели коронавирусом, тогда они и подумать не могли, что вирус даст серьезные осложнения на почки. О проблеме они узнали во время медосмотра на работе – анализы мочи показали повышенный креатинин. Был поставлен диагноз «хронический гломерулонефрит».

Когда у каждой из сестер перестали работать обе почки, они начали проходить гемодиализ. Вера проходила процедуру в течение двух лет, Надежда – в течение полутора. У Веры ситуация была сложнее: случались припадки, она лежала в коме. Врачи в Марий Эл посоветовали Вере и Надежде встать в очередь на пересадку почки в РКБ Татарстана.

«О том, что операция состоится, нам сообщили внезапно, в день ее проведения. Это было 14 марта 2025 года. Мы не волновались, просто не успели этого сделать. Оперировали нас на двух соседних столах. Конечно, мы этого не помним. Уснули и проснулись уже в реанимации, с новыми органами», – рассказали сестры.

Сестры вспоминают, как вместе восстанавливались после операции.

«После операции мы поддерживали друг друга, заставляли себя ходить по палате. К слову, новый орган ощущается. Словно какая-то вибрация исходит изнутри. Теперь шутим, что мы – богатые, ведь у нас целых три почки», – смеются близнецы.

Вера и Надежда очень рады, что теперь им не нужно будет регулярно посещать гемодиализ. Процедура искусственной почки ограничивает пациентов в передвижении, ведь ее нужно проходить в стационаре три дня в неделю. Женщины радостно поделились своими планами на будущее.

Мурад Нагиев: «Операция прошла в стандартном режиме, без осложнений. Почки сразу начали давать результат» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Пусть вера и надежда приводят Веру и Надежду к хорошим событиям жизни»

«14 марта случилось самое настоящее чудо. Мы нашли донора, органы которого идеально подошли сразу обеим пациенткам. Мы оперировали их параллельно, на соседних столах. Операция прошла в стандартном режиме, без осложнений. Почки сразу начали давать результат. Самое интересное, что в постоперационном периоде даже их анализы менялись одинаково. Пусть вера и надежда приводят Веру и Надежду к хорошим событиям жизни», – сказал врач-уролог Мурад Нагиев.

По словам медика, операция шла два с половиной часа. Теперь девушкам остается только соблюдать рекомендации врачей, регулярно приезжать на обследование.

«Операция прошла успешно. Мы справились за стандартное для этого время. Случай поистине уникален – раньше мы делали подобные операции, но пациентами выступали родные братья и сестры. Доноры были разные, группы крови отличались», – рассказал врач-уролог Булат Гадиев.

Булат Гадиев: «Случай поистине уникален. Раньше мы делали подобные операции, но пациентами выступали родные братья и сестры» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Специалист добавил, что через месяц в стенах РКБ девушкам проведут небольшую манипуляцию: врачи уберут трубочку для удаления жидкости вокруг новой почки. Хирургический этап, таким образом, завершится.

Врачи уверяют: новые почки приживутся успешно. А тот момент, что девушки чувствуют пересаженные органы, – норма.

«Даже с новым органом нужно наблюдаться у врача»

«Программа по трансплантации почек в РТ существует более 15 лет. Спасибо главврачу нашей больницы, ее администрации, Министерству здравоохранения и министру за то, что программа развивается. Мы имеем возможность оказывать адекватную всеобъемлющую помощь всем нуждающимся. Наши возможности позволяют оперировать людей из Удмуртии, Марий Эл, Ульяновской области», – расказала врач-нефролог Ксения Ситкина.

До пересадки почки врачи обследуют пациента, дают ему рекомендации по ведению образа жизни и включают в лист ожидания. Лист ожидания – группа людей, которые ждут своего донора. И когда донор находится, проводится трансплантация. В среднем по России срок ожидания пересадки составляет два-три года.

Ксения Ситкина: «Очень важно, чтобы пациент был готов психологически и физически. Иначе пересадка просто не получится» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Каждый пациент, встающий в лист ожидания, должен понимать, что пересадка может произойти внезапно. Это может быть даже сегодня – через два-три часа. Наше отделение трансплантации находится в режиме ожидания. Очень важно, чтобы пациент был готов психологически и физически. Иначе пересадка просто не получится. В среднем в нашем центре время от выбора реципиента до начала операции занимает 8-12 часов. Это очень хороший показатель слаженной работы специалистов», – подчеркнула Ксения Ситкина.

Личность донора не раскрывается. Известно лишь то, что это человек, у которого наступила смерть головного мозга. Его почки подарили Вере и Надежде новый виток жизни.

«В нашей практике пересадка почки от одного донора сестрам-близнецам – первая чудесная, но, надеюсь, не последняя подобная ситуация. Пациентки веселы, в очень хорошем настроении. Они явно стали лучше себя чувствовать, однако это не повод забывать о своем здоровье. Очень важно наблюдаться у врача после трансплантации регулярно. Если человек тщательно и регулярно обследуется, он проживет намного дольше», – отметила врач.

Пациентам с пересаженной почкой специалисты проводят УЗИ пересаженного органа, берут на анализ кровь и мочу. Стоит задача продлить срок службы новой почки до 15 лет. Она позволит жить, а не выживать.

Через две недели после операции Вера и Надежда отправились домой в Йошкар-Олу. В апреле им нужно будет приехать в РКБ на обследование дважды. Затем они будут показываться врачам раз в месяц.