Врачи РКБ Татарстана впервые пересадили почки молодым женщинам-близнецам

Сегодня из отделения пересадки почки РКБ выписали сестер Веру Огурцову и Надежду Смирнову. Они стали первыми в больнице близнецами-реципиентами почки. Обратиться в РКБ им рекомендовали врачи в Марий Эл, откуда они родом.

Сестры перенесли коронавирусную инфекцию, которая дала осложнения на почки. Два года они ожидали своей очереди на трансплантацию органов, проходили гемодиализ. 14 марта этого года был найден подходящий донор, состоялась операция.

«14 марта случилось самое настоящее чудо. Мы нашли донора, органы которого идеально подошли сразу обеим. Мы оперировали их параллельно, на соседних столах. Операция прошла в стандартном режиме, без осложнений. Почки сразу начали давать результат. Самое интересное, что в постоперационном периоде даже анализы Веры и Надежды менялись одинаково», – рассказал врач-уролог Мурад Нагиев.

Операция заняла два с половиной часа. Состояние пациенток удовлетворительное, теперь они будут вынуждены ежемесячно посещать РКБ для контроля функционирования пересаженных почек.