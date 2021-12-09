Новые «НЕФАЗы» в Челнах планируют оснастить стационарными валидаторами

Новые автобусы «НЕФАЗ» в Набережных Челнах могут оснастить стационарными валидаторами, которые установят на поручнях напротив каждой входной двери. Об этом пишут «Челнинские известия».

В автобусах Челнов уже есть опыт оплаты через валидаторы, но сейчас такое оборудование в единственном экземпляре располагается около водителя.

По словам гендиректора ООО «Пассажирские перевозки» Николая Тятюшкина, муниципалитет должен через торги заказать такое оборудование, потому что необходимые для установки устройств средства поступают из городского бюджета. В пример он привел транспорт Москвы и других городов.

Помимо прочего, валидаторы позволяют ускорить процесс оплаты проезда и минимизируют контакты водителя с пассажирами, что немаловажно в период пандемии коронавируса. К тому же это очень удобно — оплатить можно любым устройством, которое поддерживает бесконтактную оплату: банковской, транспортной (общегражданской и льготной) картой, а также смартфоном. Оплату проезда смогут контролировать контрольно-ревизионные службы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на новые «НЕФАЗы» в Набережных Челнах претендует один перевозчик.