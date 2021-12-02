На новые «НЕФАЗы» в Челнах претендует один перевозчик

В Набережных Челнах на участие в аукционе на право аренды партии крупногабаритных автобусов марки «НЕФАЗ» подал заявку лишь один перевозчик — ООО «Пассажирские перевозки». Об этом пишут «Челнинские известия».



Руководитель компании Николай Тятюшкин рассказал, что автобусы эксплуатируются уже в течение месяца, проходят режим обкатки. В случае победы на аукционе перевозчик с предприятием заключит договор на 11 месяцев.



Цена аренды 21 автобуса в месяц составляет более 1,2 млн рублей. Годовая плата — 13,6 млн рублей. Итоги аукциона станут известны 13 декабря.