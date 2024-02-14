Новые ФАПы и борьба с раком: какие наказы татарстанцев выполнил Минздрав в 2023 году

В Общественной палате Татарстана обсудили как система здравоохранения справилась с задачами и целями, которые в прошлом году перед ведомством поставили жители республики.

Напомним, что татарстанцы путем онлайн-голосования выбрали пять задач на 2023 год, и сегодня Минздраву пришло время отчитаться об итогах работы.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

«У нас сегодня знаковый день. Мы проводим первые общественные обсуждения результатов реализации в 2023 году публичных целей и задач. Первыми о результатах докладывает Министерство здравоохранения», – отметила председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева, открывая обсуждение.

Зиля Валеева подчеркнула, что не в каждом министерстве есть человек, который напрямую ответственен за работу с наказами граждан, однако в Минздраве такой человек есть, это заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов, он также присутствовал на встрече.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Помимо представителей министерства, на обсуждение пришли представители множества некоммерческих организаций, которые работают на территории республики.

Первая задача, которая стояла перед системой здравоохранения республики – повысить выявляемость злокачественных новообразований на ранних стадиях с 62,5% до 63,2%.

Начальник организационно-методического отдела Республиканского клинического онкологического диспансера Камиль Шакиров рассказал, что благодаря диспансеризации, скринингам, профосмотрам и информированию населения о раке, удалось повысить уровень выявляемости злокачественных новообразований до 63,2%.

Также татарстанцы хотели, чтобы в государственную систему здравоохранения республики привлекли не менее 200 медицинских работников.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

«По итогам 2023 года численность медицинских работников составила 52 101 человек, из них 14 167 – врачи и 37 934 – средние медицинские работники. Численность медицинских кадров по отношению к 2022 году увеличилась на 994 человека. Врачей стало больше на 183 человека, средних медработников – на 811 человек», – отметила начальник отдела медицинского образования и аттестации Минздрава РТ Рузиля Мухаметзянова.

Больше всего кадров удалось привлечь в кардиологию, неврологию, онкологию, педиатрию, психиатрию, на скорую медицинскую помощь, в терапию, хирургию, эндокринологию, анестезиологию-реаниматологию, ультразвуковую диагностику и в клиническую лабораторную диагностику.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Задача «Обеспечить строительство не менее 45 фельдшерско-акушерских пунктов в селах» была перевыполнена. Начальник отдела технического контроля за ходом капительного ремонта Артур Набиуллин подчеркнул, что в Татарстане было построено 47 ФАПов.

Четвертой целью от Татарстанцев стало – сохранить соотношение средней заработной платы врачей и среднего медицинского персонала к средней заработной плате в Татарстане – не менее 200% и 100% соответственно.

Начальник отдела экономического анализа по средствам бюджета Минздрава РТ Гузель Хайбуллина рассказала, что врачи в среднем получают 103 тысячи рублей, а средний медицинский персонал – 51 тысячу рублей. Эти цифры соответствуют поставленной цели.

И финальной пятой задачей для ведомства было увеличение охвата диспансерным наблюдением пациентов с болезнями системы кровообращения с 60% до 70%.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Начальник отдела профилактической помощи и здравостроительства Управления лечебной и профилактической помощи Минздрава РТ Елена Хафизова рассказала, что достичь семидесятипроцентного охвата удалось. По ее словам, сердечникам крайне важно постоянно проверять свое здоровье и быть в поле зрения медиков. В планах на 2024 год увеличить этот показатель до 80%.

Общественный совет признал все задачи выполненными единогласно.

Завершая собрание, председатель Общественного совета Министерства здравоохранения РТ Чингис Махмутов обозначил некоторые конкретные цели на 2024 год. Он подчеркнул, что Казани необходима детская больница и поликлиника для онкопациентов, чтобы медики могли эффективно работать на благо жителей республики. Также есть вопросы по заработным платам и привлечению кадров в государственную сеть. Многие из этих вопросов уже решаются Правительством республики и Министерством, подчеркнул Махмутов.