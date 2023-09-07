Новые бизнес-проекты и кооперация: что обсудили в первый день российско-китайского форума

В Казани стартовал первый международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Форум будет ежегодным

Сегодня в Казани стартовал первый международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». Глава Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина ранее так объясняла выбор названия: «РОСТКИ расшифровывается как РОС — Россия, КИ — Китай, а Т между ними — это Татарстан как гостеприимная площадка для эффективного диалога».

Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил на церемонии открытия, что благодаря усилиям лидеров России и Китая – Президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина – появилась отличная возможность работать не только на федеральном, но и на региональном уровне.

Он назвал Китай надежным партнером, с которым вместе предстоит повысить устойчивость индустрии в новых условиях. От форума Раис РТ ждет конкретных договоренностей и подписания соглашений.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рустам Минниханов предложил проводить форум ежегодно и сразу же наметил даты следующего – 14-15 ноября 2024 года.

Заместитель Председателя Правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Мардан Мукийит высоко оценил потенциал российско-китайского взаимодействия. «Взаимовыгодное и взаимодополняемое сотрудничество – наша общая цель. Мы верим, что благодаря нашим усилиям нам удастся обозначить новые пути развития наших деловых связей», – сказал он.

Значительную часть выставки заняла продукция машиностроения Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Тест-драйв китайских машин

Что предприятия России, Татарстана в частности, и Китая могут предложить друг другу показали на выставке Russia-China Expo, которая раскинулась на площади около 15 тыс. кв. метров. Рустам Минниханов провел гостей к стендам с продукцией предприятий республики. Им презентовали, к примеру, товары, которые выпускают нефтехимические и нефтеперерабатывающие компании.

Значительную часть выставки заняла продукция машиностроения. Здесь был и КАМАЗ, и модели китайского автопрома – как бюджетные машины с бензиновыми двигателями, так и спортивные электрокары.

Минниханов осмотрел тенхнику из Поднебесной и оценил комфорт в салоне Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Минниханов осмотрел тенхнику из Поднебесной и оценил комфорт в салоне. «Выставка автомобилей отображает многообразие и высокий потенциал автомобильного комплекса Китая, который востребован с учетом новых ограничений наших западных партнеров. Я считаю, что китайские автомобили очень достойные и востребованные», – отметил Раис Татарстана.

Все желающие могли прокатиться на китайских машинах и проверить ходовые качества. Для этого на парковке выставочного комплекса организовали тест-драйв авто.

На сессии «Города-побратимы и расширение горизонтов» Рустам Минниханов отметил, что Татарстану и Китаю следует работать над развитием торгово-экономического сотрудничества Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан заинтересован в создании совместных предприятий с Поднебесной

Деловая часть программы включает около 50 сессий. Она ориентирована на 8 ключевых направлений, которые определили Путин и Си в марте этого года на переговорах. Это торговля, логистика, финансы, энергетика, глубокая переработка ресурсов, технологии, промышленная кооперация, сельское хозяйство.

На сессии «Города-побратимы и расширение горизонтов: успешный опыт и новые цели» Рустам Минниханов отметил, что Татарстану и Китаю следует работать над развитием торгово-экономического сотрудничества, привлечением инвестиций, созданием совместных предприятий, а также в сфере логистики.

По его словам, эффективное управление городами, обеспечение открытости, безопасности, экологической устойчивости и многие другие вопросы представляют большой интерес для развития межмуниципального взаимодействия.

«Мы бережно храним традиции многих мировых культур, стремимся укреплять и развивать принципы добрососедства» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Казань издавна является важным связующим звеном между Западом и Востоком, Севером и Югом. Мы бережно храним традиции многих мировых культур, стремимся укреплять и развивать принципы добрососедства, взаимопонимания представителей разных народов и религий», – подчеркнул Раис РТ.

Товарооборот с Китаем вырос в 1,6 раза

Раис Татарстана на полях форума провел множество встреч. Одна из первых – с руководством международной выставочной корпорации «Чжэньвэй». Это крупнейшая частная выставочная компания Китая. Она ежегодно организует около 100 международных специализированных выставок и крупных мероприятий.

Одна из первых встреч – с руководством международной выставочной корпорации «Чжэньвэй». Это крупнейшая частная выставочная компания Китая Фото: rais.tatarstan.ru

Раис РТ предложил обмениваться опытом с корпорацией. Также он подчеркнул, что сотрудничество Татарстана и Китая имеет хорошую историю. Товарооборот по итогам прошлого года увеличился почти в 1,6 раза и достиг 1,6 млрд долларов.

В свою очередь президент китайской выставочной корпорации Дэн Сяохуэй отметил, что для компании большая честь участвовать в этом форуме. «Вчера, как только мы вышли из самолета, первое, что мы увидели – ваш прекрасный выставочный центр „Казань Экспо“. Мы, как профессионалы в этой сфере, сразу отметили, что логистически он очень правильно расположен», – обратил внимание глава «Чжэньвэй».

Гость также отметил, что его поразил масштаб и уровень организации форума «РОСТКИ», сообщила пресс-служба Раиса РТ.

Встретился Рустам Минниханов с председателем китайской части Российско-Китайской палаты, председателем Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции Чжаном Юйцзином. Тот заверил, что китайские предприятия заинтересованы в развитии сотрудничества с Татарстаном. «Убежден, что через выставку и сессии китайские предприниматели будут глубже понимать инвестиционный климат и узнают больше о возможностях сотрудничества», – отметил он.

Чжан Юйцзин заверил, что китайские предприятия заинтересованы в развитии сотрудничества с Татарстаном Фото: rais.tatarstan.ru

Господин Юйцзин заверил, что палата готова способствовать сближению компаний, в том числе активно взаимодействовать с торгово-промышленной палатой Республики Татарстан.

Также Раис РТ встретился с председателем Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнем. Рустам Минниханов отметил, что китайский бизнес успешно работает в Татарстане – реализуются промышленные проекты и строятся производства. Этому способствует успешная работа торгово-экономического представительства Татарстана в Пекине и Генконсульства КНР в Казани.

«Китай всегда был интересен нашей республике. Несмотря на сложности, возникшие в период пандемии, мы видим растущий интерес китайских предпринимателей к нашему рынку и интерес российского бизнеса к Китаю. Татарстанские компании также внимательно следят за китайским рынком и китайскими технологиями», – подчеркнул Раис Татарстана.

Он заявил, что в республике созданы все условия для комфортной работы китайских инвесторов и привел в пример корпорацию Haier, которая локализовала в Татарстане ряд производств.

Рустам Минниханов встретился с гендиректором Kangrun Group Ван Гуймином и вице-президентом компании Hynovation У Гопином Фото: rais.tatarstan.ru

Энергетические и машиностроительные компании пригласили к сотрудничеству

Отдельный блок переговоров был связан с кооперацией татарстанских и китайских предприятий. Рустам Минниханов встретился с генеральным директором Kangrun Group Ван Гуймином и вице-президентом компании Hynovation У Гопином.

Hynovation занимается проектированием и производством компонентов топливных элементов, входит в Шэньчжэньскую ассоциацию водородной энергетики и топливных элементов. Kangrun Group поставляет оборудование на рынок России и представляет услуги инжиниринга.

«Желаю процветания форуму “РОСТКИ”. Для нас очень близка Республика Татарстан. Цель нашего приезда – углубить отношения с КАМАЗом», – отметил Ван Гуймин.

Обсудили перспективы сотрудничества с компанией Sany Group, которая выпускает строительную технику и оборудование. В ходе беседы стороны обсудили различные варианты сотрудничества, в том числе возможность развития производства Sany на территории Татарстана.

Рустам Минниханов встретился с председателем совета директоров компании CHN Energy У Цюанем. Это крупнейшая энергетическая и горнодобывающая компания Китая Фото: rais.tatarstan.ru

Рустам Минниханов встретился с председателем совета директоров компании CHN Energy У Цюанем. Это крупнейшая энергетическая и горнодобывающая компания Китая. Один из крупнейших в мире производителей угля и химикатов, тепловой и ветряной электроэнергии.

Руководитель республики отметил, что в современном мире энергетика – основа развития базовых отраслей промышленности. «У вас очень серьезная корпорация. Вам нужно ознакомиться с возможностями нашей республики. Нам надо найти общие интересы и активно работать над совместными проектами», – подчеркнул Раис республики.

У Цюань в свою очередь высоко оценил энергетический и промышленный потенциал Татарстана и выразил интерес к развитию сотрудничества.

Форум продолжит работу завтра. Центральным событием дня станет пленарное заседание «Россия – Китай: экономическое сближение, крупные проекты, инфраструктурные перспективы».