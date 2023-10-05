На Качаловский фестиваль в Казани едут театры Петра Фоменко, имени Пушкина и Янки Купалы

Александр Славутский

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Казани с 6 по 26 октября на сцене академического русского Большого драматического театра имени Качалова пройдет одноименный театральный фестиваль. Свои спектакли казанской публике представят московские театры «Студия театрального искусства» и «Мастерская Петра Фоменко», ранее уже участвовавший в фестивале, а также впервые московский драмтеатр имени Пушкина и национальный театр Беларуси имени Янки Купалы. Об этом рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» директор театра имени Качалова и его художественный руководитель Александр Славутский.

«Я должен поблагодарить Раиса РТ за то, что мы можем провести 3-й Качаловский фестиваль. Мы приглашаем лучшие театры, чтобы понять движение российского репертуарного театра – куда он движется, как он движется... Мы пригласили спектакли, с нашей точки зрения, лучших режиссеров, лучших театров, лучших сценографов, лучших художников. Начнется наш фестиваль со спектакля театра Петра Фоменко «Король Лир» режиссера Евгения Каменьковича. Этот театр был у нас уже два раза, тогда они привозили “Сон в летнюю ночь” и ”Семейное счастье”. В этом спектакле занята и Полина Кутепова – известная киноактриса, и Карэн Бадалов…», – анонсировал Александр Славутский.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Мировую классику театра, спектакль «Король Лир», на сцене театра имени Качалова актера Мастерской Петра Фоменко будут давать два вечера подряд – 6 и 7 октября. Затем 10 и 11 октября фестиваль продолжит спектакль «Мандат» московского театра «Студия театрального искусства» – мастерской режиссера Сергея Женовача. Постановка премьерная – была выпущена в мае, конце прошлого театрального сезона.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Мы собираем наш фестиваль по эстетическим взглядам. Русский психологический театр – это не какое-то заунывное деяние на сцене, это найденная форма и существо, где драматургия имеет серьезное, значительное место. И Женовач привозит спектакль по пьесе Николая Эрдмана – одного из лучших советских комедиографов, который написал “Мандат”, ”Самоубийца”, сценарий “Волга-Волга”… Играют спектакль, который они везут нам, молодые артисты, ученики Женовача. Это все талантливые люди, с которыми мне хочется сидеть рядом, с которыми мне хочется разговаривать. Я дружу не по принципу «против кого дружить», я дружу по принципу театральной эстетики. Это даже не просто театры, это театральные школы», ­– подчеркнул Славутский.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Впервые в Казань приедет Московский драмтеатр имени Пушкина. 17 и 18 октября актерами будет показан спектакль «Зойкина квартира» режиссера Евгения Писарева по произведению Михаила Булгакова (как и «Мандат», это премьера, завершившая минувший театральный сезон). Роль главной героини в спектакле исполнит известная актриса Александра Урсуляк. А сам Писарев проведет в Казани в рамках Качаловского фестиваля еще и мастер-класс.

20 и 21 октября презентуют свой спектакль на фестивале актеры Национального академического театра Беларуси имени Янки Купалы. Труппа везет в Казань комедию в двух действиях «Павлинка».

«Этот спектакль был поставлен давно, еще во время войны. А поставил его режиссер, который был потом, но еще до меня, главным режиссером театра Качалова – Лев Литвинов. Но они этот спектакль сохраняют и захотели его привезти сюда», – рассказал внимание Александр Славутский.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Завершит фестиваль хозяин мероприятия – театр имени Качалова. 26 октября будет дан «Ревизор» – премьера предыдущего театрального сезона.

«Это не клоунада, не цирк. Это спектакль о нашей России, о наших российских проблемах. Я не ставил себе целью издеваться, комиковать, смеяться над этим. Это моя родина, и я к ней отношусь как к своему дому», – подчеркнул он.

Кроме спектаклей программа Качаловского фестиваля включает мероприятия (мастер-классы и встречи) для профессионального театрального сообщества, направленные на повышение их профмастерства.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Люди, которые приезжают к нам для участия в офпрограмме, – это тоже люди первого эшелона современного российского театра. 7 октября у нас пройдет встреча с Евгением Каменьковичем – художественным руководителем театра “Мастерская Петра Фоменко”, режиссером спектакля “Король Лир”. 10 октября состоится встреча с Сергеев Женовачем и Александром Боровским – это один из лучших режиссеров и один из лучших художников-сценографов, даже не скажу России, а в принципе сейчас современного театра. Это будет разговор о том, что такое творческий тандем», – рассказала исполнительный директор театра имени Качалова Диляра Хусаинова.

13 октября состоится встреча с театральным критиком, доктором искусствоведения, профессором школы-студии МХАТ Ольгой Егошиной и Мариной Токаревой, также театральным критиком, журналистом. С их участием пройдет круглый стол «Современная драматургия. Тенденции развития и перспективы». завершит офпрограмму 17 октября встреча с Евгением Писаревым – художественным руководителем театра имени Пушкина, режиссером спектакля «Зойкина квартира».