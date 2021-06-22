Новую партию московских «ЛИАЗов» в Челнах возьмут в аренду «Пассажирские перевозки»

Новую партию московских «ЛИАЗов» в Набережных Челнах намерено взять в аренду ООО «Пассажирские перевозки». Об этом ИА «Татар-информ» сообщил руководитель предприятия Николай Тятюшкин.

«Да, мы перегнали в Челны восемь первых автобусов, остальные 32 тоже перенаправим. В дальнейшем, когда транспорт перейдет с баланса Правительства Москвы в ведение администрации Челнов, хотим взять его в аренду. Опыт работы на транспорте этой марки есть. Первую партию „ЛИАЗов“ ведь тоже нам передали. Весь подвижной состав из этой партии сегодня на линии за исключением пары автобусов, находящихся на текущем ремонте», — сообщил перевозчик.

По словам представителя транспортной компании, сейчас автобусы проходят технический осмотр. «Состояние автобусов удовлетворительное», — отметил собеседник агентства.

Что же касается маршрутов, на которые поставят «ЛИАЗы» из новой партии, то их будет определять исполком, исходя из уровня пассажиропотока в том или ином транспортном направлении, сообщил Тятюшкин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Набережные Челны получили вторую партию «ЛИАЗов» в подарок от Правительства Москвы.