Новую банкноту номиналом 1000 рублей презентуют только через год

Новую банкноту номиналом 1000 рублей, на оборотную сторону которой могут попасть объекты из Казани, представят ближе к концу 2025 года. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время подведения итогов Всероссийского онлайн-голосования за символы для купюры.

«Создание банкноты — это кропотливый и сложный процесс. Сначала концептуальный дизайн, потом эскизный проект, затем подготовка к производству, печатный проект, и только потом — печать тиража. Обычно на всё это уходит около года, так что мы рассчитываем представить обновленную банкноту ближе к концу 2025 года», — объяснила глава Центробанка.

Презентация пройдет там же, где дали старт работе над новой банкнотой — в Национальном центре «Россия».

«Это наши партнеры в этом проекте. Там мы обсуждали с деятелями культуры, искусства возможные символы, которые потом и вынесли на всероссийское голосование», — добавила Набиуллина.

Она пообещала, что такой же открытости ЦБ будет придерживаться и при обновлении других банкнот.

Для оборотной стороны купюры в 1000 рублей предлагалось 25 вариантов, а в пятерку лидеров вошли теплоход «Метеор», Дворец земледельцев в Казани, Саратовский автомобильный мост, памятник Салавату Юлаеву в Уфе и главное здание Казанского федерального университета.

«Сколько всего в итоге символов попадет на эту банкноту, какой из них займет первый план, а какие — второй план, всё это решат профессионалы — художники Банка России и Гознака. Их задача — создать гармоничную композицию из символов, которым люди отдали предпочтение на голосовании. Окончательное слово — за советом директоров Банка России», — заключила глава ЦБ.

Лицевая сторона банкноты с видами Нижнего Новгорода была представлена в прошлом году и останется прежней. В обращение уже выпущены обновленные 100 и 5000 рублей. В планах Банка России — модернизировать банкноты номиналом 10, 50 и 500 рублей. Отбор символов для этих купюр будет происходить также при участии экспертного сообщества и с учетом народного голосования.