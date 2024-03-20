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Новости о подготовке девочкой нападения на школу в Казани – переработка старой информации
Сегодня ряд СМИ опубликовали информацию о том, что в Казани силовики якобы задержали 14-летнюю школьницу, угрожавшую убийством директору школы и классному руководителю.
Как стало известно «Татар-информу» от собственного источника, СМИ вытащили на свет старую информацию. Сотрудники правоохранительных органов действительно узнали о том, что школьница писала гневные тексты в адрес классного руководителя, директора школы и одноклассников, однако это было еще в январе.
История эта связана непосредственно с 15-летним школьником, которого задержали 10 января по подозрению в подготовке нападения на школу. Отмечалось, что школьник из нормальной семьи. У него нашли ножи и топор.
Источник рассказал агентству, что с того момента с девушкой работают психологи, а тиражируемая в СМИ информация – сильно устарела.
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