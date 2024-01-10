В Татарстане задержали 15-летнего парня по подозрению в подготовке нападения на школу

В Татарстане задержали 15-летнего ученика из Кукмора, которого подозревают в подготовке нападения на свою школу.

Как стало известно «Татар-информу», в 20-х числах декабря к молодому человеку наведались сотрудники правоохранительных органов, проводили с ним профилактическую беседу. А после Нового года стало известно о задержании подростка.

Дома у школьника нашли два ножа, топор, ноутбук, перцовый баллончик, балаклаву, тактические перчатки и тетрадь с записями. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что он был подписан в соцсетях на группы, соответствующей направленности.

Парень воспитывался в полной семье, на учете у психиатра до сего дня не состоял.