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Происшествия 10 января 2024 13:25

В Татарстане задержали 15-летнего парня по подозрению в подготовке нападения на школу

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В Татарстане задержали 15-летнего ученика из Кукмора, которого подозревают в подготовке нападения на свою школу.

Как стало известно «Татар-информу», в 20-х числах декабря к молодому человеку наведались сотрудники правоохранительных органов, проводили с ним профилактическую беседу. А после Нового года стало известно о задержании подростка.

Дома у школьника нашли два ножа, топор, ноутбук, перцовый баллончик, балаклаву, тактические перчатки и тетрадь с записями. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что он был подписан в соцсетях на группы, соответствующей направленности.

Парень воспитывался в полной семье, на учете у психиатра до сего дня не состоял.

#нападение на школу
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