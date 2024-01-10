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В Татарстане задержали 15-летнего парня по подозрению в подготовке нападения на школу
В Татарстане задержали 15-летнего ученика из Кукмора, которого подозревают в подготовке нападения на свою школу.
Как стало известно «Татар-информу», в 20-х числах декабря к молодому человеку наведались сотрудники правоохранительных органов, проводили с ним профилактическую беседу. А после Нового года стало известно о задержании подростка.
Дома у школьника нашли два ножа, топор, ноутбук, перцовый баллончик, балаклаву, тактические перчатки и тетрадь с записями. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что он был подписан в соцсетях на группы, соответствующей направленности.
Парень воспитывался в полной семье, на учете у психиатра до сего дня не состоял.
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