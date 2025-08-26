Новой выставкой в «Эрмитаж-Казань» станет проект «Юсуповы. Роскошь сквозь века»

Государственный Эрмитаж готовит специально для Казани выставочный проект «Юсуповы. Роскошь сквозь века». Об этом в интервью «Татар-информу» к 20-летию Центра «Эрмитаж-Казань» рассказала его руководитель Центра Маргарита Тихонова.

В Казань привезут более 400 экспонатов – живопись, графику, скульптуру, образцы ювелирного искусства, оружие и костюмы из коллекции представителей известного дворянского рода. Выставка, подчеркнула Тихонова, создана именно для Казани – в самом Государственном Эрмитаже этот проект не экспонировался.

«Это большой уникальный красивый выставочный проект, который рассказывает о собраниях представителей этого рода. Известно то, что у Юсуповых была одна из лучших мировых коллекций искусства. А история коллекционирования начиналась с Николая Борисовича Юсупова. И мы будем показывать их коллекцию. Огромное количество живописи к нам приедет, это итальянская, французская, голландская живопись, разные школы европейские», – сказала Маргарита Тихонова.

Выставка будет построена по принципу формирования коллекции самими князьями. Будет представлена и история самого рода Юсуповых, их личные вещи, в том числе родственная связь с Сююмбике. Последняя правительница Казанского ханства, напомним, была дочерью ногайского правителя Юсуфа-мурзы. После падения Казанского ханства сыновья Юсуфа-мурзы поступили на службу Московскому государю, приняли православие, дав начало возвышению рода Юсуповых.

Сейчас в Центре «Эрмитаж-Казань», напомним, завершается выставка «Прекрасная эпоха. Европейское искусство рубежа XIX–XX веков». Успеть посмотреть ее и узнать, какими вас увидят и как напишут ваш портрет нейросети, еще можно до 14 сентября.