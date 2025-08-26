news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Культура 26 августа 2025 16:01

Новой выставкой в «Эрмитаж-Казань» станет проект «Юсуповы. Роскошь сквозь века»

Читайте нас в
Телеграм

Государственный Эрмитаж готовит специально для Казани выставочный проект «Юсуповы. Роскошь сквозь века». Об этом в интервью «Татар-информу» к 20-летию Центра «Эрмитаж-Казань» рассказала его руководитель Центра Маргарита Тихонова.

В Казань привезут более 400 экспонатов – живопись, графику, скульптуру, образцы ювелирного искусства, оружие и костюмы из коллекции представителей известного дворянского рода. Выставка, подчеркнула Тихонова, создана именно для Казани – в самом Государственном Эрмитаже этот проект не экспонировался.

«Это большой уникальный красивый выставочный проект, который рассказывает о собраниях представителей этого рода. Известно то, что у Юсуповых была одна из лучших мировых коллекций искусства. А история коллекционирования начиналась с Николая Борисовича Юсупова. И мы будем показывать их коллекцию. Огромное количество живописи к нам приедет, это итальянская, французская, голландская живопись, разные школы европейские», – сказала Маргарита Тихонова.

Выставка будет построена по принципу формирования коллекции самими князьями. Будет представлена и история самого рода Юсуповых, их личные вещи, в том числе родственная связь с Сююмбике. Последняя правительница Казанского ханства, напомним, была дочерью ногайского правителя Юсуфа-мурзы. После падения Казанского ханства сыновья Юсуфа-мурзы поступили на службу Московскому государю, приняли православие, дав начало возвышению рода Юсуповых.

Сейчас в Центре «Эрмитаж-Казань», напомним, завершается выставка «Прекрасная эпоха. Европейское искусство рубежа XIX–XX веков». Успеть посмотреть ее и узнать, какими вас увидят и как напишут ваш портрет нейросети, еще можно до 14 сентября.

по теме «Эрмитаж-Казань» - 20 лет! Вехи минувших выставок и приглашение в сокровищницу Юсуповых
«Эрмитаж-Казань» - 20 лет! Вехи минувших выставок и приглашение в сокровищницу Юсуповых
#центр Эрмитаж-Казань #выставка
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Казань попала в топ-10 городов России для переезда

Казань попала в топ-10 городов России для переезда

26 августа 2025
На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

25 августа 2025