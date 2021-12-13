Новой многоэтажке в Набережных Челнах выдано заключение о соответствии

Новому многоквартирному дому по ул. Абдурахмана Абсалямова в Набережных Челнах выдано заключение о соответствии проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ.

В новом доме 409 квартир, 11 этажей, 10 подъездов. Площадь всего здания составляет почти 24 тыс. квадратных метров. Общая площадь квартир — 20 тыс. квадратных метров. Из них однокомнатных — 191, двухкомнатных — 190, трехкомнатных — 28.

Новый дом возведен по программе «Социальная ипотека». Застройщик — Госжилфонд при Президенте РТ.

Объект считается сданным. После выдачи заключения о соответствии начнется подготовка разрешения на ввод дома в эксплуатацию.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах по новому генплану планируется построить 6–7 млн кв. метров жилья.