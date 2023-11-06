Новогодняя иллюминация для двух районов Казани обойдется в 1,6 млн рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новогодняя иллюминация для Вахитовского и Приволжского районов Казани обойдется более чем в 1,6 млн рублей. Заказчиком работ выступает администрация районов, закупку профинансируют из бюджета Казани. Об этом говорится в тендере, размещенном на портале госзакупок.

До 18 декабря подрядчик должен поставить 32 гирлянды «Звездное небо», 200 метров светодиодного гибкого неона для наружного применения и 12 синих прожекторов.

Весь товар должен быть новым, в заводской упаковке, с паспортами качества или другими документами, подтверждающими его качество и происхождение, сертификатами соответствия требованиям технических регламентов.

На всю иллюминацию поставщик обязан представить гарантийный срок эксплуатации. На первые два пункта он составит 12 месяцев после приемки, на прожекторы — 60 месяцев.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, во сколько обойдется установка главной елки и новогоднего оформления у центра семьи «Казан».