Новогодние ярмарки самозанятых пройдут в Менделеевске

8 и 9 января в Менделеевске состоятся новогодние ярмарки самозанятых. Торговые ряды развернутся в ТЦ напротив центральной елки (бульвар Интернационалистов, 1а). Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Менделеевского района.

Ярмарка пройдет впервые в таком формате. В ней примут участие 16 самозанятых, которые представят самые разнообразные товары — ароматические свечи, куклы, гипсовые фигуры, изделия из бумажной лозы, декор из эпоксидной смолы, украшения из эпоксидной (ювелирной) смолы, вязаные плюшевые игрушки, пледы, букеты из пенных мыльных роз, бантики, заколки, именные мочалки, халаты из вафельного полотна, имбирые пряники, изделия из дерева, посуду.

Также посетители увидят игрушки из меха и полимерной глины, украшения из полимерной глины, эпоксидной смолы, полудрагоценных камней, лент, фоамирана, броши в технике авторского плетения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что самозанятые за 11 месяцев перечислили в бюджет Татарстана более 850 млн рублей.