Самозанятые за 11 месяцев перечислили в бюджет Татарстана более 850 млн рублей

В бюджет Татарстана за одиннадцать месяцев 2021 года поступило 851,2 млн рублей налогов от самозанятых. Об этом заявила заместитель руководителя Управления ФНС России по РТ Милеуша Камзеева на круглом столе в Госсовете РТ, сообщает пресс-служба парламента республики.

Докладчик подчеркнула, что действующие меры поддержки позволили достичь положительной динамики в части налоговых поступлений от самозанятых. «Если сравнить, то за 2019 год сумма поступившего налога на профессиональный доход составила 114 млн рублей, в 2020 году самозанятыми было уплачено 265,8 млн рублей. При этом 63% налогов от самозанятых зачислены в местные бюджеты, 37% — в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», — рассказала она.

На данный момент в Татарстане зарегистрировано около 165 тыс. самозанятых. Только с начала 2021 года в качестве самозанятых зарегистрировались более 62 тыс. человек. В основном они занимаются строительством, ремонтом, грузоперевозками, услугами в сфере красоты.

По словам заместителя директора Департамента развития предпринимательства и конкуренции Министерства экономики РТ Эмиля Хисматова, в республике действуют финансовые и нефинансовые меры поддержки самозанятых. Например, им предоставляются субсидии, микрозаймы по льготной ставке и поручительства, оказываются информационно-консультационные услуги. В частности, в этом году 3,5 тыс. самозанятых получили консультационную поддержку. Кроме того, были организованы ярмарки для самозанятых, где они реализовали свою продукцию на сумму более 690 тыс. рублей.

Хисматов добавил, что финансовая поддержка самозанятых осуществляется в том числе через поручительства Гарантийного фонда РТ и Фонда поддержки предпринимательства РТ. «Если самозанятые не обладают достаточным залоговым обеспечением, то могут получить поручительство в Гарантийном фонде на сумму до 50 млн рублей. Фондом поддержки предпринимательства предоставляется льготный микрозаем на сумму до 500 тыс. рублей по ставке от одной второй до ключевой ставки Банка России, до 5,5% годовых», — заметил представитель Минэкономики.

Федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима „Налог на профессиональный доход”» был принят в ноябре 2018 года. В 2019 году Татарстан стал одним из четырех пилотных регионов по апробированию налога для самозанятых. С октября 2020-го соответствующий налоговый режим распространили на всю страну.