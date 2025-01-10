Новогодние представления театра «Созвездие-Йолдызлык» посетили 10 тыс. детей

Фото: пресс-служба театра «Созвездие-Йолдызлык»

С 24 декабря по 7 января новогодние представления для детей и подростков «Каникулы снегурочки», поставленные театром «Созвездие-Йолдызлык», посетили в общей сложности более 10 тыс. детей и подростков. Об этом сегодня на брифинге рассказал министр по делам молодёжи РТ Ринат Садыков.

Фото: пресс-служба театра «Созвездие-Йолдызлык»

Театр «Созвездие-Йолдызлык» показал 21 представление в казанском театре Алафузова. Еще 12 спектаклей было представлено в зеленодольском Центре культуры и народного творчества имени Горького.

В предполагающем взаимодействие со зрителями ярком театрализованном шоу со спецэффектами и масштабными декорациями примиряются два королевства — Деда Мороза и Кощея Бессмертного.

Фото: пресс-служба театра «Созвездие-Йолдызлык»

Режиссер спектакля — заслуженная артистка РТ Марина Ясельская. Постановка помогает понять, что доброта и отзывчивость ценится всегда, что никакие компьютерные технологии не заменят живого общения и что в жизни всегда находится место настоящему чуду.

Подробнее о том, как прошли новогодние каникулы, читайте в материале «Татар-информа» «Неожиданный всплеск променадов»: как жители Татарстана встретили первые дни Нового года.