«Неожиданный всплеск променадов»: как жители Татарстана встретили первые дни Нового года

Мероприятия на открытом воздухе в новогодние каникулы в Казани посетили более 600 тыс. человек. Какие локации стали наиболее популярными и к чему привело неправильное использование пиротехники, рассказали сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ.





Власти Казани удивлены: число горожан и туристов, посетивших новогодние мероприятия на открытом воздухе в Казани, выросло на 100 тыс. человек

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

У Центра семьи «Казан» отметят старый Новый год

Власти Казани удивлены: число горожан и туристов, посетивших новогодние мероприятия на открытом воздухе в Казани, выросло на 100 тыс. человек. Год назад их участниками были 500 тыс. человек, в эти каникулы – 600 тыс., рассказал начальник городского управления культуры Азат Абзалов.

Новогоднюю ночь у Центра семьи «Казань» и на катке в парке «Черное озеро» провели 40 тыс. человек.

«Неожиданный всплеск по прогулкам и променадам. Например, на улице Кремлевская было большое количество людей, которые просто прогуливались или приходили к елкам пофотографироваться», – добавил докладчик.

Азат Абзалов: «На улице Кремлевская было большое количество людей, которые просто прогуливались или приходили к елкам пофотографироваться» Фото: prav.tatarstan.ru

Популярностью среди детей и их родителей пользовались классические елки в культурных центрах. Многие из них были отремонтированы по программе Раиса Татарстана Рустама Минниханова, например КЦ «Сайдаш», КЦ «Чулпан», ДК им. Ленина, ДК им. Саид-Галиева.

Новогодние каникулы закончились, но пока елочные городки открыты. В понедельник, 13 января, в 17 часов у Центра семьи «Казан» отметят старый Новый год. Демонтировать елки начнут с 15 января.

Пиротехника чуть не оставила женщину без пальцев, а мужчину – без глаза

Три человека в Татарстане получили травмы из-за неправильного использования пиротехники, доложил замначальника ГУ МЧС России по РТ Максим Трущин.

В первом случае мужчина решил запустить салют на даче 29 декабря. Он не зафиксировал пиротехнику, и она начала стрелять в разные стороны. Когда же попытался ее перевернуть, заряд выстрелил в лицо.

«В результате он получил травму левого глаза от пиротехнического изделия. Что спасло гражданина от потери глаза? Он был в очках. Если бы их не было, мужчина остался бы без глаза», – рассказал Трущин.

Всего в Татарстане в праздники предотвратили почти 1,5 тыс. случаев применения пиротехники в неположенных местах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Еще один случай произошел 31 декабря на лестничной клетке многоквартирного дома в Казани. Приехавшая в гости женщина не успела вовремя выкинуть пиротехнику, и изделие взорвалось в руке.

«В результате происшествия женщина получила травмы обеих кистей рук. Пять пальцев на кисти левой руки были частично оторваны, а пальцы на кисти правой руки были ушиблены», – добавил Трущин.

Еще одной жертвой пиротехники в Татарстане стал подросток. 1 января он прогуливался с родителями у своего дома, где в живот ему попал заряд пиротехнического изделия, запущенный кем-то во дворе. Скорая помощь диагностировала травму легкой степени тяжести.

Три человека в Татарстане получили травмы из-за неправильного использования пиротехники, доложил замначальника ГУ МЧС России по РТ Максим Трущин Фото: prav.tatarstan.ru

Есть и нарушения, связанные с продажей и запуском пиротехники, – к ответственности за это привлекли 11 человек. Всего в Татарстане в праздники предотвратили почти 1,5 тыс. случаев применения пиротехники в неположенных местах, на 14 человек составлены протоколы об административном правонарушении.

За новогодние каникулы, с 29 декабря по 8 января, в Татарстане случилось 90 пожаров, сообщил Трущин. Это на 20% меньше, чем в прошлые длинные выходные. Жертв пожаров тоже стало меньше – в новогодние каникулы 2023/2024 года погибло пять человек. В этот раз погиб один человек: 30 декабря в ходе тушения пожара в одном из садовых домиков под Набережными Челнами было обнаружено тело 69-летнего мужчины.

За новогодние каникулы, с 29 декабря по 8 января, в Татарстане случилось 90 пожаров Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Самыми частыми причинами пожаров были: нарушение правил использования электрооборудования, неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Казанский Кремль с новогодней елкой и ярмаркой увидели 275 тыс. человек

Итоги новогодней культурной программы подвела первый замминистра культуры Юлия Адгамова. Музей-заповедник «Казанский Кремль» посетили 275 тыс. человек. Там во дворе Присутственных мест установили елку и ярмарку. Фудкорт появился также в Пушечном дворе. Бесплатно для горожан и туристов в Казанском Кремле показывали театрализованные представления «Как Иван Пушкарин Новый год спасал», «Окно в прошлое» и «Сон Дедушки Мороза», «Волшебные коньки» и «Сундук Абики». Музеи Казанского Кремля посетили 26 тыс. горожан и гостей столицы Татарстана.

Юлия Адгамова: «Музеи Казанского Кремля посетили 26 тыс. горожан и гостей столицы Татарстана» Фото: prav.tatarstan.ru

Казанский цирк показал рекордное число представлений за новогодние праздники – 44 спектакля «Лабиринт». Их посетили 84 тыс. зрителей, в том числе дети участников СВО. Для них организовали пять представлений. Впереди еще шесть представлений.

Дети и их родители в этот Новый год посещали и театры. Например, постановки в Казанском ТЮЗе увидели 12,5 тыс. зрителей, а в театре кукол «Экият» – 28 тыс.

Одним из самых популярных мероприятий за пределами Казани стал фестиваль с ярмаркой «Кукморские валенки» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Одним из самых популярных мероприятий за пределами Казани стал фестиваль с ярмаркой «Кукморские валенки» в Нурлатском районе. Около 3 тыс. человек стали участниками «Балык Феста» в Нурлатском районе, а порядка 6 тыс. побывали на конкурсе саней «Санни-2025» в Азнакаевском районе.

Татарстанские дети отдохнули на Черном море в новогодние каникулы

Новогодние праздники традиционно совпадают с зимними каникулами у школьников. Почти 6 тыс. детей в эти дни отдохнули в детских оздоровительных лагерях, рассказал министр по делам молодежи Республики Татарстан Ринат Садыков. Работали также 16 пришкольных лагерей.

Ринат Садыков: «Новогодние праздники традиционно совпадают с зимними каникулами у школьников. Почти 6 тыс. детей в эти дни отдохнули в детских оздоровительных лагерях» Фото: prav.tatarstan.ru

Порядка 3,5 тыс. путевок были выданы с учетом льгот и дотаций. Почти 200 детей из семей участников СВО и около 100 подростков, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, отдохнули в оздоровительных лагерях.

Почти 350 и подростков провели зимние каникулы на черноморском побережье – в крымском молодежном лагере «Сәләт — Ак Барс» (273 человека), в «Артеке» (50 человек), в «Орленке» (30 человек).