ЛНР и Татарстан 8 декабря 2025 09:05

Новогодние подарки из Челнов отправлены детям Лисичанска

Детский сад №131 «Лучики» из Набережных Челнов организовал благотворительную акцию «Новогоднее чудо», направленную на поддержку детей Лисичанска.

В преддверии Нового года, когда каждый ребёнок особенно ждёт праздника и маленького чуда, родители и сотрудники детского сада решили подарить частичку тепла тем, кто сегодня особенно нуждается в заботе.

Инициатива исходила от активных родителей и сразу нашла отклик среди всего коллектива.

Семьи воспитанников с большим вниманием собирали подарки: в каждом наборе были сладости, развивающие игры, праздничные сюрпризы и добрые пожелания от детей. Акция стала примером искреннего участия и стремления поделиться радостью с теми, кому сейчас особенно важны поддержка и внимание.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

#ЛНР и Татарстан
