Мэр Челнов навестил бойцов СВО в госпитале им. Н.Н. Бурденко в Москве

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев проводит рабочую командировку в Москве, где сосредоточил внимание на поддержке раненых военнослужащих и чествовании героев, продолжающих службу в разных подразделениях страны.

В сопровождении заместителя Премьер-министра Татарстана – Полномочного представителя республики в Российской Федерации Равиля Ахметшина он посетил Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко.

Здесь проходят лечение бойцы, получившие ранения в зоне специальной военной операции. Наиль Магдеев пообщался с военнослужащими, пожелал им скорейшего восстановления, выразил слова поддержки и поблагодарил медицинский персонал за самоотверженный труд, внимание и тепло, которое они ежедневно дарят пациентам.

До начала мероприятий делегация возложила цветы к памятникам ветеранам медицинской службы, расположенным на территории госпиталя.

В преддверии Дня Героев Отечества Наиль Магдеев принял участие во встрече Клуба офицеров, созданного при Полномочном представительстве Республики Татарстан в Российской Федерации.

Во время встречи состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих, проходящих службу в московском регионе – в Преображенском полке, частях Военно-морского флота, Росгвардии, а также на 147-й автомобильной базе Министерства обороны России.

Вместе с Равилем Ахметшиным и легендарным десантником, президентом Российской Ассоциации Героев, генерал-полковником Владимиром Шамановым мэр Набережных Челнов вручил особо отличившимся бойцам почетные грамоты и памятные подарки, отметив их преданность долгу и вклад в укрепление безопасности страны.