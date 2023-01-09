Новогоднее обращение Путина посмотрели почти 45% россиян

Почти половина жителей России в возрасте 4 лет и старше посмотрели новогоднее обращение Президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Mediascope.

Согласно данным компании, рейтинг трансляции или среднее число человек, смотревших программу, выраженное в процентах от населения в рамках выбранной целевой аудитории, составляет 44,6%. Речь о жителях крупных городов с населением свыше 100 тыс. человек, также учитывался домашний и дачный просмотр.

Трансляция велась на Первом канале (14,3%), «России-1» (9,8%), НТВ (4,1%) и еще 23 телеканалах.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что поздравление Владимира Путина с Новым 2023-м годом стало самым продолжительным среди подобных обращений главы государства. Оно длилось девять минут.