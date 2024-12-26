Новое здание театра Камала в Казани поставили на кадастровый учет за один день

Новое здание Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала в Казани за один день поставлено на кадастровый учет. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по республике.

Здание переменной этажности — от 5 до 8, его площадь достигает около 57 тысяч квадратных метров. Разрешение на постройку объекта было выдано еще год назад. Застройщиком объекта выступило ГИСУ РТ.

24 декабря новое здание театра получило разрешение на ввод в эксплуатацию.

По словам начальника отдела государственного кадастрового учета и госрегистрации прав на недвижимость Алсу Сафиной, это самый большой театр в столице Татарстана. В здании имеется 40 парковочных мест, а еще сто расположены снаружи. Площадь прилегающей территории достигает свыше 21,5 тысячи квадратных метров.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщал, что новое здание театра имени Камала будет открыто в ближайшие дни. По его мнению, строительство столь масштабного, технологически сложного объекта за короткие сроки можно считать мировым рекордом.