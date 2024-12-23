Новое здание театра Камала откроется в ближайшие дни - Минниханов

Новое здание театра Камала на улице Салимжанова получило документ, который позволяет ввести его в ближайшее время, сообщил Раис РТ Рустам Минниханов на пресс-конференции.

Он отметил, что у журналистов есть возможность одними из первых оценить интерьеры театра. По словам Минниханова, объект получил ЗРС - заключение о соответствии. Это документ, который подтверждает техническое соответствие объекта к эксплуатации.

«В ближайшие дни будет ввод (в эксплуатацию – прим. Т-и)», - сказал Минниханов.

Раис РТ считает, что построить такое здание в такие короткие сроки – мировой рекорд. Вместе с тем это очень сложный, технологичный объект, который требует соответствующих компетенций и навыков в управлении. Вместе с тем, по мнению Минниханова, объект еще «надо оживить». И это должен быть не просто зрительный зал, а целая экосистема, связанная и с театром, и с национальными традициями и языком.