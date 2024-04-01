В 2024 году по программе «Наш двор» благоустроят территории 452 казанских МКД

В этом году в Казани по республиканской программе «Наш двор» планируют благоустроить территории 452 многоквартирных домов, улучшения коснутся 100 тыс. человек. Об этом на деловом понедельнике рассказал замруководителя исполкома Игорь Куляжев.

Во дворах отремонтируют дороги и тротуары, организуют наружное освещение, установят контейнерные площадки, скамейки и урны, а также спортивное, детское игровое и хозяйственно-бытовое оборудование.

«Особое внимание уделяется соблюдению баланса парковочных мест, зеленых зон, детских площадок, нормативов по ширине проездов и тротуаров с учетом расположенных инженерных коммуникаций. Важно отметить, что в программу не включено озеленение. Оно осуществляться управляющими организациями совместно с жителями», - отметил докладчик.

Всего в этом году в Казани планируют обновить дворы 452 домов, общей площадью 530 тыс. «квадратов». На эти цели из бюджета выделили 3,75 млрд рублей, из них 3,15 млрд рублей направят на ремонт асфальтобетонного покрытия (самая дорогая часть программы). В среднем по 300 млн рублей потребуется на устройство освещения, приобретение и установку малых архитектурных форм.

Самым крупным объектом в этом году станет комплекс дворов 24 домов по улицам Хади Такташа и Нурсултана Назарбаева общей площадью 98,5 тыс. квадратных метров. Там проживают около 7 тыс. человек. Дворы находятся возле строящегося здания театра им. Галиаскара Камала. Самый маленький объект – территория дома №10 по улице Муштари площадью 512 кв. м. В этом МКД проживают 37 человек.

Куляжев подчеркнул, что проекты благоустройства придомовых территорий обсуждались с жителями во время встреч, которые проходили во дворах с участием представителей программы, администраций районов и управляющих компаний, а также архитекторов-проектировщиков. Работы во дворах начнутся с наступлением благоприятной погоды – ориентировочно в середине апреля.

Замруководителя исполкома напомнил, что в прошлом году в Казани благоустроили дворы 473 многоквартирных домов, в которых проживают 100 тысяч человек. В целом же за четыре года реализации программы «Наш двор» в Казани благоустроили дворы 1,8 тыс. многоквартирных домов. На реализацию программы было выделено свыше 10,3 млрд рублей. Улучшения затронули 400 тыс. казанцев.