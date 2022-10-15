Новое заявление: Маск продолжит финансировать работу Starlink на Украине

Несмотря на финансовые потери, американская компания SpaceX продолжит оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на украинской территории. Об этом в своем Twitter написал основатель и глава компании Илон Маск.

«Хоть Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины», – сказано в сообщении.

Ранее Илон Маск заявил, что его компания больше не может оплачивать обслуживание системы на Украине, и попросил Пентагон взять на себя покрытие этих расходов.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.