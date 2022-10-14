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Технологии
14 октября 2022  15:40

Илон Маск попросил Пентагон взять на себя расходы на оплату работы спутников на Украине

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Американский миллиардер Илон Маск сообщил о том, что его компания SpaceX больше не может оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине. Он попросил Пентагон взять на себя покрытие этих расходов, пишет CNN со ссылкой на соответствующие документы. Это, утверждают в SpaceX, обойдется минимум в 120 млн долларов до конца 2022 года.

«SpaceX уведомила Пентагон, что финансирование использования сети на Украине может прекратиться, если только американские военные не будут выделять на эти цели десятки миллионов долларов ежемесячно», – отмечается в материале телеканала. 

По его данным, Украине передали в общей сложности 20 тысяч терминалов Starlink, что обошлось компании Маска в $80 млн. Предприниматель заявил, что к концу этого года расходы на их обслуживание вырастут до $120 млн долларов.

О начале работы системы спутниковой связи на Украине Маск объявил в конце февраля. Как отмечает CNN, около 85% полученных Киевом терминалов были оплачены США и Польшей.

 

#Илон Маск #Украина #США
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