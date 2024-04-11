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Общество 11 апреля 2024 07:00

На ул.Даурской в Казани появится тепличное хозяйство «Горводзеленхоза»

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На ул.Даурской в Казани появится тепличное хозяйство «Горводзеленхоза»
Скриншот документации

В Казани, на улице Даурской, будут построены база механизации и тепличное хозяйство МУП «Горводзеленхоз». Положительными результатами историко-культурной экспертизы документации поделился Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Площадь участка под хозяйственный объект составит почти 63 тысячи квадратных метров, из которых свыше 23 тысяч пойдут под застройку, 22,5 тысячи — площадь твердых покрытий. На 4 тысячах квадратных метров проведут работы по озеленению.

#Горводзеленхоз #Строительство
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