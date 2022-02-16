Новое СИЗО в Казани построят к 2026 году

Новое СИЗО на тысячу мест планируют построить в Казани к 2026 году. Информация об этом появилась на сайте ФСИН РФ.

Новый изолятор, по словам директора ФСИН России Аркадия Гостева, будет отвечать всем современным требованиям: в учреждении появятся залы судебных заседаний, помещения для адвокатов, кабинеты для прокуратуры и следователей. С точки зрения безопасности новое СИЗО будет оснащено новейшей техникой.

Комфортные условия будут созданы как для работников изолятора, так и для тех, кто находится под арестом. К слову, на каждого арестованного будет приходиться по 4 кв. метра.

Напомним, что о появлении нового СИЗО в Казани заговорили после закрытия двух корпусов в СИЗО-1, а также из-за предстоящего возвращения Русской Православной Церкви части объектов СИЗО-2 и СИЗО-3 в Бугульме.

Строительство нового СИЗО должно стартовать уже в этом году, об этом на заседании коллегии Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РТ сообщил начальник УФСИН России по Республике Татарстан Эдуард Хиалеев.